‘Desafío Siglo XXI’: ¿quién fue la eliminada y El Elegido de este ciclo?

El capítulo de esta noche del Desafío Siglo XXI generó muchas emociones. Omega, quien lleva dos ciclos de mala racha, enfrento un nuevo castigo que consistía en hacer unas arepas mientras estaban cubiertos por unas enormes cajas. Eso desencadenó la rabia de Katiuska, quien dijo: “vine a competir, no a hacer arepas”.

Mientras tanto, en Alpha, Eleazar y Tina dejaron en evidencia sus sentimientos coqueteando delante de sus compañeros: “siento que a veces me miras con la intención de que yo te diga algo”, le dijo el capitán del equipo a la melliza. Enseguida, ella le contestó: “tú eres brujo”.

En la habitación, Eleazar le dio a Tina: “hay una parte de mí, que es supremamente perversa. Contigo me dan ganas de dejar salir esa personalidad por lo que me inspiras”.

¿Quién era El Elegido?

Aunque muchos creyeron que la elegida era Katiuska, finalmente Andrea Serna los reunió a todos para conocer si la persona había cumplido con su misión y de paso revelara su identidad.

Lucho, de Alpha, aseguró que era él y la misión era que alguna de sus compañeras portara el chaleco para el ‘Desafío a muerte’, pero no la cumplió: “Desde que estoy en Alpha hablamos que si hay alguna misión que ponga en problemas al equipo no se va a hacer. No soy una persona de no darlo todo en la pista, así que asumo la responsabilidad y me voy al ‘Desafío a muerte’”, dijo. En efecto, por no cumplir la misión, debe portar el chaleco y no se llevó los 10 millones de pesos que estaban en juego.

¿Quién fue eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’?

Después de pasar una mala racha durante el último ciclo en el Desafío Siglo XXI, cuatro mujeres de la casa rosada se enfrentaron en el ‘Desafío a muerte’. Katiuska, María C, Sathya y Miryan dejaron todo en el box negro.

La primera en terminar fue Katiuska, luego fue Miryan y el tercer lugar fue para María C, dejando por fuera a Sathya, quien ya había sido eliminada hace unas semanas.

“Me dejaron súper sorprendida las mujeres, no solo son unas modelitos sino también unas guerreras. Me voy con una imagen completamente distinta del poder femenino que hay en el Desafío”, dijo Shatya al ser eliminada.

“Tengo un corazón rosado, es la casa que me representó y que me representa. Espero que se abran muchas puertas en mi deporte, que pueda tener muchas salidas, patrocinadores, viajes. Mi sueño es poder darle todo lo mejor a mi familia cuando salga”, agregó la deportista.