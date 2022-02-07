Logo Revista Vea
Estafador de Tinder salió en libertad y demandará a Netflix

Simon Leviev se convirtió en un nombre famoso, luego de que un documental de Netflix lo retratara como el ‘Estafador de Tinder’. Él asegura que es un material mentiroso.

Por Luz Alexi Castillo
24 de noviembre de 2025
Estafador de Tinder salió en libertad y demandará a Netflix
Fotografía por: Tomado de Instagram

Hace unos meses el documental de Netflix “El estafador de Tinder” cautivó la atención de los usuarios de la plataforma . El material mostró a Simon Leviev, que en realidad, tenía otro nombre de pila, Simon Hayut, como un hombre que usaba Tinder para estafar a mujeres, robándoles millones de dólares, fingiendo ser un millonario.

El documental sigue las historias de algunas de sus víctimas, generalmente mujeres, y muestra cómo planean vengarse. En 2011, Simon fue acusado de fraude y la policía israelí estuvo a punto de capturarlo, pero él escapó. Cuatro años más tarde, en el 2015 fue arrestado y y sentenciado a tres años de prisión en Finlandia por estafa.

¿Qué dijo ‘El estafador de Tinder’?

Ahora trasciende que el mencionado individuo de 35 años salió de prisión y estaría enfocado en demandar a Netflix por considerar que mintieron sobre su vida. “La verdad siempre prevalece. Ninguna mujer me dio dinero o me dio otra cosa. En estos días la gente hace cualquier cosa por ser famosa”, dijo Leviev en una entrevista para TMZ negando por completo los testimonios de las víctimas Cecilie Fjellhoy, Pernilla Sjoholmy y Ayleen Charlotte, quienes en el documental contaron la menta en que el mencionado ciudadano israelí las contactaba a través de Tinder, para luego ganarse su confianza, entrar en un ámbito personal y finalmente estafarlas .La serie, que salió al aire en febrero de 2022.

Es una suerte de acusaciones falsas. Simón quien recuperó su libertad hace unas semanas luego de que en septiembre pasado fuera arrestado en Georgia debido a una alerta de fraude indicó que una vez más salió bien librado de la situación. “Mis abogados de Israel, de Georgia y Alemania, estuvieron trabajando y aparentemente no hay caso. Todas fueron acusaciones falsas y el caso fue desestimado”, explicó el hombre.

