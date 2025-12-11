Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

‘El precio de una confesión’: final explicado, reparto completo, ¿tendrá segunda temporada?

La serie coreana de Netflix muestra a dos mujeres privadas de la libertad que hacen un pacto. ¿De qué se trata? Detalles.

Por Redacción Vea
11 de diciembre de 2025
La serie coreana de Netflix muestra a dos mujeres privadas de la libertad que hacen un pacto. ¿De qué se trata? Detalles.
Fotografía por: Netflix

El 5 de diciembre pasado, la plataforma de streaming sorprendió con un nuevo estreno. Se trata de la serie coreana El precio de una confesión dirigida por Lee Jung-hyo a partir del guion de Kwon Jong-kwan y que se ha posicionado en el Top 10.

¿De qué trata ‘El precio de una confesión’?

La vida de An Yun-su (interpretada por Jeon Do-yeon), una profesora de arte, tiene un giro cuando su esposo aparece muerto. Todas las pruebas apuntan directamente a ella, por lo que termina en la cárcel. Allí conoce a Mo Eun (Kim Go-eun), una interna a la que llaman “la bruja” por su habilidad para leer lo que sienten y piensan quienes la rodean. Ambas mujeres terminan haciendo un inesperado y arriesgado pacto. Mo Eun está dispuesta a asumir la culpa del crimen que la llevó a prisión, pero solo si Yun-su acepta llevar a cabo un acto que pondrá a prueba su conciencia, sus principios y todo en lo que ha creído. Una anhela recuperar su libertad, mientras que la otra está decidida a llevar a cabo su venganza.

“Una extraña le ofrece un trato a una mujer acusada de matar a su propio esposo. Pero el precio es muy alto: para probar su inocencia, la viuda debe llevar a cabo un asesinato”, dice la sinopsis.

Vínculos relacionados

‘El Gran Diluvio’ de Netflix: reparto, tráiler oficial y más de la película coreana
‘Los abandonados’ de Netflix: reparto completo, final explicado y dónde se grabó
‘Un robo muy navideño’: Final explicado, reparto completo, dónde se grabó y más
Video Thumbnail

Reparto de ‘El precio de una confesión’

  • Jeon Do-yeon como Ahn Yoon-soo  
  • Kim Go-eun como Mo-eun  
  • Park Hae-soo como Baek Dong-hun 
  • Jin Seon-kyu como Jang Jung-gu  
  • Choi Young-joon como Jin Young-in  
  • Lee Sang-hee como Bae Soon-deok 
  • Kim Sun-young como Wal-soon 
  • Lee Mi-do como Kim Moon-jun 
  • Hong Hwa-yeon 
  • Nam Da-reum 
  • Lee Cho-hee 
  • Kim Joong-don 

¿Qué ocurre en el final de ‘El precio de una confesión’?

A pesar de que el fiscal Baek Dong-hoon insiste en que las dos mujeres están distorsionando la verdad y actuando en complicidad, An Yun-su logra obtener la libertad condicional mientras el proceso judicial sigue su curso. Volver a su casa y reencontrarse con su hija Sop le trae alivio, pero también un intenso conflicto interno: la idea de quitarle la vida a alguien la atormenta. Aunque intenta evitarlo, Mo-eun la presiona para que cumpla con lo que acordaron.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Yun-su no tiene otra salida más que cometer el crimen. Sin embargo, Mo-eun descubre que está mintiendo y no fue capaz de asesinar al hijo de unos dentistas. En realidad, Yun-su lo escondió en un lugar para no matarlo, pero al volver a buscarlo se da cuenta que la policía se está llevando el cadáver. Entonces la pregunta es, ¿quién lo mató?

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

El precio de una confesión

El precio de una confesión Netflix

El precio de una confesión reparto

El precio de una confesión serie

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.