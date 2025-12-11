‘El precio de una confesión’: final explicado, reparto completo, ¿tendrá segunda temporada?

El 5 de diciembre pasado, la plataforma de streaming sorprendió con un nuevo estreno. Se trata de la serie coreana El precio de una confesión dirigida por Lee Jung-hyo a partir del guion de Kwon Jong-kwan y que se ha posicionado en el Top 10.

¿De qué trata ‘El precio de una confesión’?

La vida de An Yun-su (interpretada por Jeon Do-yeon), una profesora de arte, tiene un giro cuando su esposo aparece muerto. Todas las pruebas apuntan directamente a ella, por lo que termina en la cárcel. Allí conoce a Mo Eun (Kim Go-eun), una interna a la que llaman “la bruja” por su habilidad para leer lo que sienten y piensan quienes la rodean. Ambas mujeres terminan haciendo un inesperado y arriesgado pacto. Mo Eun está dispuesta a asumir la culpa del crimen que la llevó a prisión, pero solo si Yun-su acepta llevar a cabo un acto que pondrá a prueba su conciencia, sus principios y todo en lo que ha creído. Una anhela recuperar su libertad, mientras que la otra está decidida a llevar a cabo su venganza.

“Una extraña le ofrece un trato a una mujer acusada de matar a su propio esposo. Pero el precio es muy alto: para probar su inocencia, la viuda debe llevar a cabo un asesinato”, dice la sinopsis.

Reparto de ‘El precio de una confesión’

Jeon Do-yeon como Ahn Yoon-soo

Kim Go-eun como Mo-eun

Park Hae-soo como Baek Dong-hun

Jin Seon-kyu como Jang Jung-gu

Choi Young-joon como Jin Young-in

Lee Sang-hee como Bae Soon-deok

Kim Sun-young como Wal-soon

Lee Mi-do como Kim Moon-jun

Hong Hwa-yeon

Nam Da-reum

Lee Cho-hee

Kim Joong-don

¿Qué ocurre en el final de ‘El precio de una confesión’?

A pesar de que el fiscal Baek Dong-hoon insiste en que las dos mujeres están distorsionando la verdad y actuando en complicidad, An Yun-su logra obtener la libertad condicional mientras el proceso judicial sigue su curso. Volver a su casa y reencontrarse con su hija Sop le trae alivio, pero también un intenso conflicto interno: la idea de quitarle la vida a alguien la atormenta. Aunque intenta evitarlo, Mo-eun la presiona para que cumpla con lo que acordaron.

Yun-su no tiene otra salida más que cometer el crimen. Sin embargo, Mo-eun descubre que está mintiendo y no fue capaz de asesinar al hijo de unos dentistas. En realidad, Yun-su lo escondió en un lugar para no matarlo, pero al volver a buscarlo se da cuenta que la policía se está llevando el cadáver. Entonces la pregunta es, ¿quién lo mató?