Ella es la ganadora del Desafío quiere entrar a LCDLF: “Soy muy competitiva”

Este lunes se conoció el segundo grupo de aspirantes a la tercera temporada de La casa de los famosos, luego que los televidentes y usuarios en redes sociales eligieran a Nicolás Arrieta como el primer habitante de la casa.

Aunque el reality de convivencia llegaría en enero, desde ya el público puede escoger a quiénes quieren ver en competencia. En el primer grupo de mujeres se encuentran: Eli López, creadora de contenido; Alexa Torrex, cantante e influencer; Clara Diago, creadora de contenido; Tina Jana, modelo; Paola Cospi, modelo fitness y Alejandra Martínez, deportista de alto rendimiento y modelo.

Alejandra Martínez: del ‘Desafío The Box 2023’ a ‘La casa de los famosos’

La también influenciadora, quien se dio a conocer por su participación en el Desafío The Box 2023, donde se coronó como la ganadora junto a Sensei, sorprendió al público al revelar que es aspirante para la tercera temporada de La casa de los famosos.

En un video promocional del Canal RCN, la modelo se describió como: “Tengo 27 años, soy manzanareña, atleta de alto rendimiento. Amo bailar y las cosas estrambóticas y eso lo muestro en mis redes sociales. Soy muy competitiva, creo que yo llegaría a la casa sin duda alguna a hacerlos ganar. Soy muy estratega, una mujer muy fuerte, muy extrovertida y muy sentimental. No dejo que pase una línea porque desde ahí se convierten en mis enemigos. Soy sin filtros, no soy amiguera. Considero que los amigos no existen. Soy muy calculadora, sé a quienes tener por conveniencia a mi alrededor”, dijo.

Asimismo, en su cuenta de Instagram donde tiene 1,4 millones de seguidores, le pidió a sus seguidores que la apoyen para ingresar a la casa. “He estado asimilando todo esto. Aquí vamos con toda, yo veré, en la juega, pendientes, voten que esta vaina se va a poner buena”.

En redes sociales, los internautas han dejado sus impresiones: “Es tan de buenas que vuelve y gana”, “ella me encanta”, “ella sí se va a ganar todas las pruebas porque es súper fuerte”, “la más codiciada”, “la estaremos apoyando”, “ojalá que ingrese”, “sería un hit que pudiera entrar”, “a arrasar con todos”.

Durante su paso por el Desafío, la modelo protagonizó varias polémicas porque fue catalogada como una de las mujeres más débiles de la competencia. Sin embargo, terminó llevándose la copa y el millonario premio. Muchos en redes sociales aseguraron que se trató de suerte, pues Guajira, su rival en la final, era, según muchos, la más fuerte.