“Esa noche” de Netflix: reparto completo, final explicado, opiniones y ¿ocurrió en realidad?

“Mientras disfruta de unas vacaciones familiares en la República Dominicana, Elena atropella accidentalmente a un hombre. Sus hermanas, Paula y Cris, deberán decidir cómo afrontar la situación ante la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel”, reza la información oficial de la serie ‘Esa noche’ que se estrenó hace unos días en el streaming, una sinopsis que en realidad, esconde un relato complejo sobre las decisiones apresuradas y desesperadas cuando un hecho inesperado y trágico cambia la cotidianidad.

Sinopsis de ‘Esa noche’ De Netflix

‘Esa noche’, basada en el texto inglés ’That Nigth’, escrito por Gillian McAllister, es una serie de seis episodios en la que pronto llega ese momento que cambia para siempre la vida del protagonista. En este caso es Elena, una mujer que durante sus soñadas vacaciones en República Dominicana atropella a un hombre.

Presa de los nervios y el temor de perder a su hija recién nacida, por la posibilidad de enfrentar una condena, Elena decide llamar a su hermanas Paula y Cris para que la ayuden.

Las tres terminan ocultando el cuerpo de la víctima y borrando pruebas. A partir de allí, los personajes toman decisiones equivocadas que se convertirán en las más pesadas que deban enfrentar.

Cada episodio, que ha sido llamado con el nombre de un personaje: Cris, Paula, Elena, Luisa, Javier y Ane, muestra el punto de vista de los acontecimientos desde esa óptica, brindando al espectador un panorama completo de situaciones extremas, así como de las motivaciones de cada uno.

La idea de que todos tienen una verdad, pero existe solo una que se puede demostrar, queda evidenciada.

La estructura narrativa de ‘Esa noche’, que vale la pena decir ha sido trabajada en otras series disponibles en la plataforma, es sin duda uno de los grandes aciertos de la producción, que sorprende en cada episodio revelando siempre información de valor, que suma para llegar finalmente a un desenlace inesperado.

El final y el reparto de ‘Esa noche’

EL caso de Elena y sus hermanas, que naturalmente se convierte en un asunto legal, lleva a dos de ellas tras las rejas. Con el correr del tiempo, Elena podría salir antes de prisión si su hija, quien no la quiere y se ha levantado sola, declara en favor suyo.

Al final, la revelación que pocos esperaban: el hombre que Elena atropelló no era un desconocido, se trataba de alguien muy vinculado a su vida con quien ella discutió.

En el elenco de ‘Esa noche’, figuran: Clara Galle como Elena; Claudia Salas como Paula , Paula Usero como Cris, Nuli García como Luisa y Raidner Díaz como Zahi.

A raíz del éxito de ‘Esa noche’ los cibernautas se preguntan si está basado en la vida real, pero hasta donde ha trascendido, no es así, se trata solo de la adaptación del libro homónimo, que corresponde a una novela de ficción con tintes de thriller psicológico y policiaco. En la obra original los hechos ocurren en Italia y no en Dominicana.

Por su parte, los cibernautas comentan que la producción es entretenida, ideal para maratonear y mantiene la atención del televidente, de manera permanente.

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