Lo que hay que saber de Estado de fuga 1986, la serie de Netflix sobre masacre de Pozzetto

Cuando ocurrió la masacre del restaurante Pozzetto, en la fría noche bogotana del jueves 4 de diciembre de 1986, hubo una especie de unanimidad con respecto a que el asesino, identificado como Campo Elías Delgado, un excombatiente de la Guerra de Vietnam había enloquecido y en una especie de desequilibrio, abrió fuego contra más de 20 personas que estaban cenando en el famoso local especializado en comida italiana, ubicado en la carrera séptima con calle 64.

Antes, Delgado había matado a su mamá y a unas vecinas. Los crímenes ocurrieron en el edificio donde vivía. Más temprano, en el norte de la ciudad, una joven alumna y a su progenitora también se convirtieron en sus víctimas.

Mario Mendoza, el reconocido escritor colombiano, que más de 15 años después de la tragedia lanzó Satanás su novela inspirada en los tristes hechos y en la relación de amistad que alcanzó a tener con el asesino, con quien compartió aula en clases de literatura, en la Universidad Javeriana de Bogotá, insistió en que no había sido la guerra de Vietnam la causante de la tragedia. Habló de algo más profundo, partiendo de que Delgado parecía un tipo normal.

De hecho, hace unos años, en entrevista con BBC recordó que hubo decenas de excombatientes que regresaron a sus países de origen y no se convirtieron en asesinos. Mario ahondó en heridas interiores.

Mendoza ahora es el productor y asesor de guiones de la serie de 6 episodios, que recién estrenó Netflix, inspirada en los mencionados acontecimientos. Se llama Estado de fuga 1986 y aunque a primera vista, puede parecer que el protagonista es Andrés Parra, que encarna a Jeremías Salgado, como se llama el asesino en la apuesta audiovisual, en realidad, esta titularidad la tiene el actor José Restrepo, quien personifica a Camilo León, un joven estudiante de literatura que establece una extraña amistad con Salgado. León tiene tantos demonios y conflictos como el mismo Jeremías.

“Nos hicimos la pregunta cuatro meses atrás, ¿Por qué una persona llegaría a lo que llegó (...) lo que hicimos fue abrir su mundo, a un mundo íntimo, construirlo, porque para entrar a la psicología de este personaje, lo que nosotros necesitábamos era ponerlo a interactuar en sitios donde antes no habíamos visto", mencionó Ana María Parra, la escritora de la serie, en diálogo con varios medios, incluido Vea, de El Espectador, sobre su decisión de evidenciar en la apuesta a Delgado como estudiante y compañero.

¿Mario Mendoza es Camilo León de ‘Estado de fuga 1986’?

Inevitablemente, el relato nos lleva a pensar que León es Mario Mendoza en sus años de universitario. En la charla mencionada le preguntamos al escritor si el tormento de León, el protagonista, refleja su propio malestar y si se sintió responsable por no haber podido anticipar que su amigo era un asesino.

Mendoza no lo negó, dijo que aunque la serie construye una realidad ficticia e independiente, a partir de una realidad, hay “mucho” de su propio tormento en la figura de León. Describe su propia entrada a la literatura como la de un “lector enfermo” que llegó “por la puerta del sótano”.

Era claro que la serie no versaría sobre lo mismo que lo hizo la película Satanás, inspirada en el libro de Mendoza. De ahí que al escritor le cautivó la idea de que se abordara la vida de estudiante del asesino, algo que él no había tenido en cuenta en su obra y consideró uno de los grandes aciertos de Ana María, quien curiosamente también fue su alumna en los 90, cuando estudió en la misma facultad que lo hiciera él con Campo Elías, en la década de los 80.

¿Por qué Estado de fuga 1986 habla de salud mental?

Sobre la manera en que se concibió la historia y los guiones, Ana María Parra explicó que no se trata de relatar los trágicos hechos o preguntarse quién mató a tantas personas ese día, pues todos saben la respuesta. Más bien, el cuestionamiento está sobre por qué lo hizo este hombre que parecía una persona normal y que irremediablemente, pone sobre la mesa el tema de la salud mental y la posibilidad de que haya muchas personas, que simplemente no pueden más y están en medio de una situación límite. El actor Andrés Parra no ha sido ajeno a esos cuestionamientos.

“Yo me lo pregunto un montón, ¿es el conductor del Uber en que hoy me vine para acá, puede estar ahí, puede estar en mi casa? Porque esto es una gente que llega un momento en que ya no puede más. Entonces ha sido, lo digo, ha sido actualmente un viaje muy apasionante, porque cuando uno lo revisa muy a profundidad, (entiende que) la mente humana es una cosa miedosa", puntualizó el actor.

Es claro entonces que, si bien es cierto que Estado de fuga 1986 pone en pantalla la famosa masacre de Pozzetto, hay que tener en cuenta que explora las complejidades del ser humano, sus pensamientos, sus relaciones y reacciones, de acuerdo a lo que recibe de sus semejantes, lo poco o mucho que lo puede afectar un rechazo.

El mismo Mario Mendoza mencionó en la charla sobre el tema, que leyó sobre asesinos de este tipo que han expresado que tal vez todo se hubiera evitado si solamente los hubieran saludado.

¿Por qué Estado de fuga 1986 se llama así y cuál es el síndrome de Amok que toca?

Además de visibilizar los trágicos hechos de 1986 y de tocar la salud mental, no solo del asesino, sino del escritor que, a lo largo de seis episodios, también muestra la lucha afanosa de León por recordar que pasó el día de la masacre, asunto que se le complica, pues sufre del trastorno Estado de fuga, que lleva a una persona a olvidar ciertos hechos. De ahí el título de la serie.

También, según mencionaron Mario Mendoza y Andrés Parra, tiene que ver con esa vinculación que le cabe a la sociedad cuando surgen eventos como estos, que ya no se pueden limitar a calificar a quien perpetra este tipo de actos como un loco, librándose de toda responsabilidad, sino analizando hasta dónde es la misma sociedad la que ha facilitado que dichas personas existan. Lo que se conoce como Síndrome de Amok.

Se abre entonces la nueva interrogante si el asesino nace o se hace, una pregunta que está sin contestar o más bien ha sido respondida con distintos argumentos. Aquí parecería que una suerte de rechazos, angustias y vacíos contribuyeron a que Campo Elías, Jeremías en la serie, se convirtiera en ese ser oscuro que lo llevó a asesinar a casi 30 personas, incluida su madre, a quien odiaba. Pareciera el resultado del síndrome de Amok.

Por su parte, León, el escritor también sufre con una sociedad hostil que lo ha afectado a él y a su familia y por ello, duda de sí mismo, al punto de creer en algún punto que pudo contribuir con los que hizo Delgado, Salgado en la serie. Ninguno de los dos parece loco, pero están claramente heridos interiormente.

“Es gente totalmente funcional, dan clase, van al trabajo, tienen su familia y de repente, pasa esto. Si, a mí me dejó bien loco“. dijo el actor Andrés Parra sobre su percepción de personas como Delgado. Además, admitió que antes de llegar a esta conclusión, pensó en abordar el personaje desde la locura misma, pero pronto se dio cuenta de que había normalidad en él.

Aquí más noticias que son tendencia