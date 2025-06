Estrenan película de la vida de Gloria Gaynor: dónde y cuándo verla por televisión

Gloria Gaynor, hoy de 81 años, es sin duda una de las leyendas vivientes de la música. La nombrada reina del disco, cuyo nombre de pila es Gloria Fowles, nació el 7 de septiembre de 1943 en Newark, Nueva Jersey y hasta hoy sigue presentándose en distintos escenarios de América y Europa.

La artista, que tuvo difíciles momentos en su vida como la muerte de su madre y la crisis matrimonial con su esposo, quien también fue su mánager e hizo movimientos sin su aprobación, aceptó llevar a la pantalla un relato sobre su vida en formato película.

La cinta cuyo nombre es Gloria Gaynor: I Will survive, en alusión a la canción que la hizo mundialmente famosa, en español ‘Sobreviviré’ se presentará este sábado 28 de junio a partir de las 9:00 p.m. el canal Lifetime.

La cinta, protagonizada por la estrella de Broadway y ganadora del premio Tony en 2022 Joaquina Kalukango como Gaynor y Lance Gross en el papel de su esposo, Lindwood Simon, es producida por la periodista y presentadora de Good Morning America Robin Roberts.

La puesta en escena recorre los 50 años de carrera y vida personal de la estrella de la música disco.

¿Quién es Gloria Gaynor?

Se trata de una cantante y actriz estadounidense, que al lanzar el tema “I Will Survive” en 1978, se hizo mundialmente popular. La canción se convirtió en un todo un himno del empoderamiento y resistencia. Entre sus éxitos más conocidos también están su versión de la canción de The Jackson 5 “Never Can Say Goodbye” (1974), “Let Me Know (I Have a Right)” (1979) y “I Am What I Am” (1983).

Volviendo a la película, esta cuenta con la autorización de la estrella, de hecho es su productora ejecutiva, quien asegura haber dejado en el relato los aspectos más importantes de su vida, destacando que su fe cristiana está en primer plano, ya que esta es la que le ha permitido salir a flote en momentos difíciles.

“Primero que nada, el mayor desafío de la película fue decidir qué partes de mi vida quería compartir, porque no se puede contar toda la vida de una persona en una hora y media. Así que tuve que decidir qué partes pensé que eran más importantes que la gente conociera. Y, por supuesto, mi fe fue lo más importante, porque eso es lo que me ha sostenido. Es lo que me ha hecho sobrevivir”.

Gaynor mencionó que quedó satisfecha con lo logrado en ese aspecto: “Definitivamente quería que mi fe estuviera presente, y creo que hicieron un gran trabajo con eso. Estoy muy feliz con cómo lo plasmaron. El momento que realmente quería que estuviera en la película era cuando el Espíritu Santo me habló y estuve a punto de consumir cocaína. Y creo que lo hicieron muy bien”, mencionó la estrella de la música en evento para medios latinoamericanos al que acudió Vea de El Espectador.

