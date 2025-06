Ma Antonieta de las Nieves, ‘Chilindrina’, reveló por qué peleó con Florinda Meza

Con la llegada de la serie de HBO Max ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, donde se hace un recorrido por la vida y carrera del actor y comediante Roberto Gómez Bolaños, creador de “El Chavo del 8”, “El Chapulín Colorado” y “El Doctor Chapatín”, entre otros, resurgen los dramas que ocurrieron durante la grabación de las recordadas series.

Este fue el caso de la pelea que ocurrió entre “La Chilindrina” y “Doña Florinda”, que ocasionó que estas dos actrices cortaran lazos de amistad.

En una entrevista con el periodista mexicano Yordi Rosado, María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”, reveló los detalles de su relación con quien personificó a doña Florinda y a la Popis. La actriz contó cómo en un principio se hicieron amigas al ser las únicas mujeres jóvenes en el set, esto hizo que compartieran espacios al salir de compras cuando viajaban con el elenco.

Un abrigo, la razón de la pelea entre doña Florinda y La Chilindrina

Sin embargo, su amistad se quebró cuando en el aeropuerto, llegando de Argentina, ambas actrices llevaban un abrigo de piel en la maleta. No obstante, María Antonieta llevaba el abrigo enrollado y escondido en su equipaje para que no se lo quitaran en la aduana, mientras que Florinda no fue tan cuidadosa con el suyo.

Al momento de pasar por las respectivas autoridades aduaneras, los comisarios no notaron la prenda que llevaba De las Nieves, pero sí vieron la de Meza, a lo cual Florinda reclamó ¿por qué a María Antonieta le habían dejado pasar su abrigo y a ella no?

Lo que siguió después fue que a las dos les quitaron sus costosos abrigos de piel, ocasionando un disgusto que terminó quebrando la relación de amistad que tenían.

A pesar de este quiebre en su relación de amistad, María Antonieta aseguró que no le guarda rencor a Meza y expresó en la entrevista que si se llega a ver con la actriz, la saludaría bien, sin ningún problema, sin corajes ni rencores.

Ahora bien, este pequeño altercado entre las actrices del elenco del “Chavo del 8” no llega como nuevo teniendo en cuenta que hubo varias diferencias en este set ocasionadas por la envidia, enredos amorosos y egos. Este fue el caso del protagonista y creador del chavo, Roberto Gómez Bolaños, con Carlos Villagrán, quien interpretaba a Quico. Este altercado ocasionó la primera gran pelea en pantalla del equipo, que terminó en el retiro del personaje de Quico del programa, generando así roces y disgustos que hasta después de la muerte de Gómez Bolaños no se han podido solucionar.

