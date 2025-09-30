Festival Smartfilms 2025: dónde ver la premiación y más detalles de la gala final

El Festival de cine de celulares más importante y grande del mundo está en Colombia. Se llama Smartfilms y este 2025 llegó a su edición décima con invitados de lujo como el actor estadounidense Cuba Gooding Jr, el director Fernando Trueba y el animador español Pedro Solís.

En esta versión superaron las expectativas y según mencionó a Vea de El Espectador su CEO, Yesenia Valencia recibieron más de 2.800 piezas inéditas de contenidos logrados con móviles, convirtiendo el evento en el único de esta naturaleza en lograr un número tan alto. “Es sabido que en otros festivales se presenta material que ha pasado por eventos anteriores, aquí todo es inédito”, puntualizó la ejecutiva que explicó que luego se escogió una selección de 900 cortos y de ahí salieron los 20 mejores de cada categoría. Un trabajo retador sin duda, pero que deja muy claro el potencial y la calidad de los realizadores que ponen sus proyectos en consideración.

Valencia también destacó la inclusión que ha logrado esta versión de Smartfilms que este año tuvo por primera vez contenido realizado por etnias, “en este caso indígenas, gitanos y población afrodescendientes. Logramos un ejercicio muy lindo de democratización e inclusión”.

La Ceo de Smartfilms confirmó que la red carpet del evento comenzará a las 5 de la tarde de este 30 de septiembre en la entrada al teatro Julio Mario Santodomingo de la capital de la República. “Allí estarán nuestros invitados internacionales y también artistas nuestros, pero lo más importante es que estarán nuestros participantes por su mérito, los mejores 20 de cada categoría”.

Dónde y cómo seguir Smartfilms en vivo

A las 7 de la noche, comenzará la velada que se extenderá por dos horas media. Sobre cómo ver el evento, Valencia explicó que habrá publicación de contenidos en las redes sociales y que el canal oficial será Canal capital, así mismo la plataforma del evento será Ditu.

Vea de El Espectador también llevará una completa información sobre los ganadores, a través de sus cuentas de redes sociales y su página web.

Yesenia también explicó que la estatuilla que se entregará en esta oportunidad es una de cartón, acorde con los temas y el discurso de sostenibilidad que ha venido manejando el evento.

Sobre su desafío dirigiendo Smartfilms, dijo que además de sentirse satisfecha por lo logrado, procura siempre destacar el trabajo de quienes participan y se considera un medio. “Siempre he pensado que el festival nació en el corazón de Dios y me lo dio para que yo lo administrara, tiene magia y espíritu potente. Es un festival donde todos los jóvenes pueden contar sus historias y todo el mundo quiere y puede ser escuchado".

Finalmente apuntó que luego de la premiación, la organización seguirá trabajando. De momento, continúan con los entrenamientos a personas interesadas en Barranquilla, donde habrá premiación el 12 de noviembre.

