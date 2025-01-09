Logo Revista Vea
Todo sobre la nueva novela de Amparo Grisales. Tiene tintes de comedia

La diva de los colombianos volverá a la pantalla, pero esta vez en un rol distinto a la de jurado de reality musical ‘Yo me llamo’. ¿ De qué se trata?

Por Redacción Vea
29 de septiembre de 2025
Amparo Grisales.
Fotografía por: Cortesía

Amparo Grisales no necesita ninguna presentación, es reconocida como la diva máxima de la televisión colombiana. La actriz, nacida en Manizales y que el pasado 19 de septiembre cumplió 69 años, tiene la capacidad de llamar la atención y atraer público en cualquier rol que desempeñe. Ha sido presentadora, actriz, cantante y más recientemente, jurado en el exitoso formato ‘Yo me llamo’.

Ahora se sabe que Caracol Televisión avanza en las grabaciones de una nueva telenovela, en la cual la Grisales volvería a la interpretación actoral. Se trata de ‘En qué embrollo me metí’ o ¿En qué lío me metí?’, ya que aún no han definido el nombre definitivo de la apuesta, que corresponde a una historia contemporánea que está grabando en locaciones naturales de Bogotá y sus alrededores y también en los estudios del canal.

Hasta donde Vea pudo establecer la dirección está a cargo de Rodrigo Triana y la producción corre por cuenta de Asier Aguilar, quien estuvo encabezado ‘Escupiré sobre sus tumbas’.

Amparo Grisales será la tía Doris en nueva novela

La historia protagonizada por Yuri Vargas y Sebastián Carvajal, quien regresa a la pantalla nacional, luego de un buen tiempo en Miami, donde trabajó en Telemundo. Sin embargo, uno de los grandes atractivos de la producción estaría en el reparto, que incluye figuras destacadas y sin duda la más llamativa la de Amparo Grisales, quien le dará vida a la tía Doris Pombo, un personaje crucial para la historia.

Una vez más Amparo encarnará un personaje de carácter. Junto a la diva también estarán María Laura Quintero, Andrés Sandoval, quien en este rol también regresa a la pantalla y tiene un personaje con tintes de humor que algunos mencionaba se roba el show. También hacen parte del elenco Jorge Cao, Chichila Navia, Catalina Londoño, Chachan Sánchez, Luz Stella Luengas, Brandon Figueredo y Jeferson Carabali, entre otros.

Sobre el relato se sabe que mostrará de manera divertida el famoso choque de clases cuando una esteticista y masajista entra a trabajar en una familia de élite.

La protección es que ¿En qué lío me metí? se estrene en el primer semestre del 2026. Al parecer serían entre 70 y 80 episodios.

