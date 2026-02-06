Fin de semana: series y películas imperdibles de Netflix, HBO Max y otras plataformas

Si buscas acción, drama, misterio, romance o música, esta selección es la indicada.

‘El caballero de los siete reinos’ - HBO Max

Dunk entiende las razones de Egg y encuentra un nuevo aliado. Fotografía por: HBO

En el episodio número cuatro, Dunk (Peter Claffey), en prisión, confronta a Egg (Dexter Sol Ansell) porque piensa que lo engañó, pero después de entender sus razones, lo acompaña a ver al príncipe Baelor (Bertie Carvel), quien le comunica que su situación no es la mejor pero que una salida, pero tendrá que vencer sus miedos. Duncan recibe ayuda de quien menos la espera.

‘Salvador’ – Netflix

Salvador Aguirre (Luis Tosar), un conductor de ambulancias descubre que su hija Milena (Candela Arestegui) pertenece a un grupo neonazi. El conductor de ambulancias no logra llegar a tiempo para rescatarla, pero lo hará todo para descubrir a los culpables de su tragedia. Con Claudia Salas (Julia), Fariba Sheikhan (Marjane), Patricia Vico (Sonia Martín) y Leonor Watling (Carla).

‘LOL: Last One Laughing Colombia’ - Prime Video

En la tercera temporada, donde el reto es pasar seis horas sin reírse, pero haciendo reír a todos, se reúnen talentos de la comedia, las telenovelas y las redes sociales. Iván Marín, Estefanía Gómez, Nelson Polanía “Polilla”, Endry Cardeño, Alerta Humor, Alejandra Urrea, La Toxicosteña, Hasaam, Estiwar G y Tavo Rodríguez lucharán por quedarse con el trofeo y la donación de 200 millones de pesos que se destinarán a la fundación que represente el ganador.

‘Los Muppets: un show especial’- Disney+

Para celebrar los 50 años de la famosa serie, Kermit, Miss Piggy y sus amigos vuelven a la pantalla, 40 años después, con un especial lleno de comedia, música e invitadas de lujo: la cantante Sabrina Carpenter y la comediante y actriz Maya Rudolph. Seth Rogen integra el grupo de productores ejecutivos del especial.

‘The Traitors’ - Universal+

En su cuarta temporada, el reality show que conduce Alan Cumming, regresa con emocionantes dinámicas entre los dos grupos en competencia: los fieles, que deben descubrir los engaños mientras conviven con sus compañeros, y los traidores, que buscan ocultar su identidad. Actores como Lisa Rinna y Michael Rapaport y participantes de realities y concursos de la talla de Mark Ballas (Dancing With the Stars) y Natalie Anderson (The Amazing Race) harán parte de este desafío extremo.

‘Venganza de un esposo’ – Lifetime

Nada es lo que parece en la vida de Kelli Dawson (Christie Leverette): Ty (Christopher Sky), su esposo, no solo la engaña, sino que está casado en otro estado, con Sasha (Kennie Nicole Jenkins). Luego de descubrir la infidelidad y de confrontarlo con la verdad, el hombre, que admite su relación paralela, muere en un accidente automovilístico. Kelli, madre de dos niños, sospecha que fingió su muerte, pues tiene planes en los que ella no encaja.