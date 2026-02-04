¿Quién es Egg, ‘El caballero de los siete reinos’ y cuando se estrena el próximo capítulo?

La nueva serie de HBO, El caballero de los siete reinos (A Knight of the Seven Kingdoms), sigue sorprendiendo a los fanáticos de Westeros con sus giros inesperados y revelaciones impactantes. En su tercer episodio, que adapta las célebres historias de Dunk y Egg del autor George R. R. Martin, el público quedó boquiabierto al descubrir la verdadera identidad del joven escudero conocido como Egg.

Egg no es quien parece

Hasta el tercer capítulo, Egg se presenta como un simple escudero a los ojos de quienes siguen las aventuras de Ser Duncan el Alto, el caballero errante que da nombre a la serie. Sin embargo, la historia da un giro sorprendente cuando se revela que Egg es en realidad Aegon Targaryen, un príncipe de la poderosa Casa Targaryen. Esta revelación es de gran importancia: Aegon Targaryen no solo pertenece a la realeza, sino que, a lo largo de la cronología de la saga, se convierte en Aegon V de los Siete Reinos, uno de los monarcas más enigmáticos de Poniente.

La decisión del joven de ocultar su verdadera identidad, incluso afeitándose la cabeza para no parecerse a su influyente familia, añade un punto importante al trasfondo emocional del personaje y a su complicada relación con su linaje. El actor Dexter Sol Ansell, quien da vida a Egg, ha compartido en entrevistas cómo este giro transforma por completo la percepción del personaje y el rumbo de la historia junto a Dunk, aportando un nuevo nivel de intensidad dramática al relato.

¿Cuándo se estrena el próximo capítulo de ‘El caballero de los siete reinos’ y cómo verlo?

El cuarto episodio de la temporada ha adelantado su lanzamiento en HBO Max, cambiando la fecha original. En vez de estrenarse el domingo 8 de febrero, la plataforma ha confirmado que estará disponible desde el viernes 6 de febrero de 2026, como parte de una estrategia de programación que se alinea con eventos televisivos de gran relevancia como el Super Bowl. Este episodio seguirá profundizando en la relación entre Dunk y Egg, y cómo el descubrimiento de la verdadera identidad del joven influye en sus caminos y su destino en el mundo de Westeros.

El lanzamiento se llevará a cabo de manera simultánea en todo el mundo, lo que permitirá a los espectadores disfrutar del episodio al mismo tiempo, sin importar en qué parte del planeta se encuentren. La primera temporada de El caballero de los siete reinos llegará a su fin con el sexto episodio, que se emitirá el 22 o 23 de febrero de 2026, dependiendo de la región. Este será el cierre de esta primera etapa de la historia. Además, HBO confirmó que la serie ha sido renovada para una segunda temporada, la cual se espera que se estrene en 2027.