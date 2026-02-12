Francisco el hombre: elenco, sinopsis y más de la serie del músico que pacta con el diablo

Una de los relatos más famosos en el Caribe colombiano es la de Francisco El hombre, que incluso ha llevado que muchos crean que en realidad, este juglar vallenato no existió, pero sí lo hizo. Se trató de un músico nacido en la Guajira muy virtuoso del acordeón.

Según la leyenda, que ha trascendido y permanecido con el tiempo, Francisco El hombre estaba de camino a su casa mientras tocaba su acordeón tratando de sacar notas y tonada, cuando le salió al paso un extraño personaje, que le respondía cada melodía que interpretaba con una buena tonada.

Como era de noche, no lograba ver con claridad de quién se trataba. EL relato dice que era el mismo demonio. Luego de dos horas de duelo musical, el contrincante ganaba y fue cuando el joven artista se dio cuenta de que se trataba del diablo, pues una luz en la penumbra lo delató, el juglar miró al cielo, rezó y entonó la más hermosa de las canciones venciéndolo. No necesitó armas extrañas, la música fue suficiente.

¿De qué se trata ‘Francisco el hombre’?

Francisco el hombre, la serie, se centra en dicha historia y se estrenó este miércoles 11 de febrero por Telecafé. La historia sigue a Francisco Moscote Guerra, un joven músico errante, que hace un pacto con un misterioso forastero llamado Damián Buzirago para salvar su talento y su vida, sin saber que ha vendido su alma. A partir de ese momento, su amor eterno por Clementina será puesto a prueba una y otra vez a lo largo de las décadas —y de las reencarnaciones— en medio de guerras, tragedias y revoluciones que marcaron la historia del país.

Carlos Alberto Reyes, su productor, mencionó que se trata de una apuesta de la televisión pública rodada en escenarios naturales de distintos departamentos colombianos como Ambalena (Tolima), Uribia y La Peña (Guajira), Valledupar y Riohacha.

Es una ficción histórica de 15 capítulos que revive la leyenda del primer juglar vallenato y sus encuentros con el Diablo, según la información oficial “combina rigor histórico, belleza visual y una profunda sensibilidad social, convirtiéndose en una de las producciones más ambiciosas realizadas por los canales regionales en los últimos años”.

Francisco el hombre es protagonizada por Víctor José Navarro, Priscilla Gómez y Éibar Gutiérrez; es dirigida por Fabián Moreno y Daniel Rocha y producida por Carlos Alberto Reyes.

Su emisión será a diario vía Telecafé a las 9:30 p.m.

