Fuerte discusión en Gamma por decisión de Anthony en el ‘Desafío’: “no está bien”

Tras la salida de Dani y Magic, del equipo Beta, se cerró un ciclo y comenzó uno nuevo. Con el paso de los días, los participantes se han venido conociendo más entre ellos, e incluso, la convivencia ya ha comenzado a hacer de las suyas.

¿Qué pasó con Anthony Zambrano?

Cada equipo y cada desafiante ya comenzó a hacer sus estrategias con el fin de avanzar más en la competencia. En el ciclo que acabó de pasar, Anthony Zambrano se convirtió en ‘El Elegido’. Como bien se sabe, cada vez que la producción escoge a uno, ese participante debe cumplir una misión, de lo contrario, se irá directo a ‘muerte’ en el Box Negro.

No obstante, al enterarse que debía enviar a su equipo a Playa Baja a cambio de ganarse 10 millones, Zambrano no quiso hacerlo por el bienestar de todos. Aunque al comienzo su decisión fue aplaudida, e incluso, sus compañeros lloraron cuando él reveló eso, al llegar a la casa el ambiente se volvió tenso.

“¿Qué hubiese pasado si Anthony hubiera aceptado el reto? ¿Que nos hubiéramos ido para Playa Baja? Si nos hubiera mandado a Playa Baja, también te respeto, era tu labor.”, dijo Mencho. Enseguida, Gio le contestó: “Hubiera quebrado al equipo".

Rosa, otra de las integrantes del equipo también dio su opinión, pero a diferencia de los demás, no estuvo de acuerdo con lo que hizo su compañero: “Yo siento que Anthony se cargó una responsabilidad demasiado grande, muy varón, de verdad. Pero no está bien que mañana seas El Elegido otra vez y tú te cargues toda la responsabilidad y te puedas ir. No podemos arriesgar todo el tiempo a dárnosla de héroes cuando es una misión que toca cumplir”.

Su comentario hizo que los ánimos se fueran calentando. Cris no dudó en defenderlo. “Lo que hizo este man es de hombres, estoy seguro de que si a mí me toca, se acordarán que yo voy a hacer lo mismo, para mí diez millones es plata, ¿yo por qué por diez millones voy a afectar a mi equipo? Esa es la lección que él nos dio”.

Rosa de Gamma discute con sus compañeros

La integrante de la casa naranja siguió insistiendo en que no estaba de acuerdo con lo que hizo Anthony: “estamos hablando de los sueños, el sueño de él se pudo terminar el día de ayer. Nosotros de Playa Baja salíamos, ya estuviéramos aquí, no es 100% personal porque es algo que pone el mismo juego“, dijo, refiriéndose al ‘Desafío a muerte’ que tuvo que enfrentar el deportista tras no cumplir la misión.

Evidentemente molesto con la forma de pensar de Rosa, Cris agregó. “¿Entonces quieren que pensemos como ellas? Eso no puede ser de esa manera. Es algo de respeto".

Al escucharlos, Zambrano no dudó en contestar un poco ofuscado: “lo que yo hice, lo hice. Cada quien haga lo que quiera”. Finalmente, Rosa respondió: “entonces comamos mi#$% todos, cuando llegue El Elegido vámonos a la muerte todos”.

Mencho trató de apaciguar las cosas con una reflexión: “tenemos que respetar las decisiones de cada quien y apoyarlos, independientemente de que haya sanciones y consecuencias. Nadie sabe qué misión le toca”.