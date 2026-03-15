Guía básica de los Premios Óscar: nominados, predicciones, presentadores y más

¿Dónde ver en vivo?

Fecha: 15 de marzo de 2026

Lugar: Dolby Theatre, en Ovation Hollywood, Los Ángeles. En Colombia a través del canal TNT o por HBO Max a partir de las 5:00 p. m. con la alfombra roja.

Historia y tradición

Nacieron en 1927 gracias a la Academy of Motion Picture Arts and Sciences. La primera ceremonia se celebró el 16 de mayo de 1929, en el Hollywood Roosevelt Hotel, con una cena privada a la que asistieron alrededor de 270 invitados.

Una de las versiones más conocidas sobre el origen del nombre dice que la bibliotecaria de la Academia, Margaret Herrick, comentó que la estatuilla se parecía a su tío, que se llamaba Óscar. Así fue como el nombre se volvió oficial en 1939.

La ceremonia comenzó a transmitirse en televisión en 1953. Hoy en día la gala se transmite en más de 200 países, consolidándose como el evento cinematográfico más visto del mundo.

La Academia cuenta con cerca de 9.900 miembros votantes de diversas partes del mundo, y a lo largo de su historia se han otorgado más de 3.100 premios.

La famosa estatuilla

Tiene una altura de 34 centímetros y un peso de 3,8 kilos. Representa a un caballero que sostiene una espada sobre un carrete de película.

El diseño fue concebido en 1928 por Cedric Gibbons, quien era el director artístico del estudio Metro-Goldwyn-Mayer, pero fue el escultor George Stanley quien la materializó por primera vez.

Desde 1951, los ganadores de los premios no pueden vender su estatuilla sin antes ofrecerla a la Academia por un dólar. Esta regla se implementó para preservar el valor simbólico del premio.

En la actualidad, hay 24 categorías competitivas que reconocen diversas áreas como actuación, dirección, guion, animación, música, vestuario y efectos visuales.

¿Quién es el presentador?

La 98ª edición de los Óscar será conducida por el comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo. Es una tradición que los ganadores de las categorías de actuación del año anterior regresen para presentar los premios de este año.

¿Quiénes entregarán los premios?

· Nicole Kidman

· Pedro Pascal

· Channing Tatum

· Ewan McGregor

· Sigourney Weaver

· Wagner Moura

· Delroy Lindo

· Rose Byrne

· Bill Pullman

· Lewis Pullman

· Adrien Brody

· Kieran Culkin

· Javier Bardem

· Mikey Madison

· Zoe Saldaña

· Chris Evans

· Chase Infiniti

· Demi Moore

· Matt Berry será el locutor.

Los shows de la noche

“Golden” – de KPop Demon Hunters Interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

“I Lied to You” – de Sinners Interpretada por Miles Caton y Raphael Saadiq, con invitados como Misty Copeland y el legendario guitarrista Buddy Guy.

También estará Josh Groban junto al Los Angeles Master Chorale.

Nominados a Mejor Película extranjera

“The Secret Agent” (Brasil)

Director: Kleber Mendonça Filh.

Dónde ver: Disney+ y Prime Video. Salas de Cinemark y Cine Colombia.

“It Was Just an Accident” (Francia)

Director: Jafar Panahi.

Dónde ver: Prime Video.

“Sentimental Value” (Noruega)

Director: Joachim Trier

Dónde ver: Prime video

“Sirat” (España)

Director: Óliver Laxe Coro

Dónde ver: Amazon video

“The Voice of Hind Rajab” (Túnez)

Director: Kaouther Ben Hania

Dónde ver: Prime video - Salas de Cine Colombia

Nominados a Mejor Película

Nominaciones sin estatuillas

La compositora Diane Warren alcanzó 17 nominaciones al Óscar y se convirtió en la persona con más postulaciones en la categoría de Mejor Canción Original, pero todavía no ha ganado una estatuilla.

Otros datos clave

El más premiado

El cineasta y productor Walt Disney es la persona que más galardones ha recibido en la historia. Ostenta un récord de 22 premios Óscar en competencia y 4 honoríficos, además de haber sido nominado en 59 ocasiones, lo que lo convierte en el más galardonado de todos los tiempos.

Empates

Aunque es poco común, en los Óscar se han dado empates Uno de los más recordados sucedió en 1969, cuando Barbra Streisand y Katherine Hepburn se llevaron el premio a Mejor Actriz, ambas con la misma cantidad de votos.

Los nominados y sus récords