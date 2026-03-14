Premios Oscar 2026: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo

La sede habitual de los premios Oscar, el mítico Dolby Theatre, ubicado en el Ovation Hollywood de Los Ángeles, está lista para realizar la edición 98 de ceremonia de entrega de galardones, este domingo 15 de marzo en la noche.

La entrega de estatuillas, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se podrá ver en vivo a través de distintos canales alrededor del mundo. Vale la pena mencionar que la velada de los Oscar es considerada una de las ceremonias más vistas en el globo.

En esta oportunidad el presentador serán el reconocido comediante estadounidense Conan O’Brien.

Algunos de los artistas que confirmaron su presentación en los premios son Robert Downey Jr., Chris Evans, Anne Hathaway, Chase Infiniti, Mikey Madison, Paul Mescal, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Gwyneth Paltrow, Maya Rudolph, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal y Bill Pullman.

¿A qué hora es la gala de los premios Oscar?

La gala comenzará a las 7 p.m., hora del este de Estados Unidos y antes de la misma se emitirá la tradicional alfombra roja por la que pasarán tanto nominados como invitados especiales y presentadores de galardones, en la que se considera la más popular entre los eventos del entretenimiento.

A lo largo del camino para acceder al teatro las celebridades generalmente conceden entrevistas a medios del mundo entero.

En Colombia, la ceremonia podrá verse desde las 6:00 p. m., a través del canal de televisión por suscripción TNT y mediante su plataforma de streaming asociada HBO.

Para quienes deseen también ver la alfombra roja la trasmisión comenzará a las 5 p.m.

Para los usuarios de la plataforma Hulu, muy popular en Norteamérica, los premios también se verán por esta y como es habitual para el público en general, mediante el canal ABC, que tiene cobertura en Estados Unidos.

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