Historia real de ‘El Asesino de Tiktok’ de Netflix: ¿Dónde está hoy “Dinamita Montilla”?

Netflix estrenó el documental El Asesino de Tiktok, una producción de true crime que cuenta la historia real de José Jurado Montilla, conocido en las redes sociales como “Dinamita Montilla” y apodado por los medios como “el asesino de TikTok”. La docuserie revela cómo un hombre que parecía ser un simple viajero y creador de contenido escondía un oscuro pasado criminal que resultaría ser fundamental en una investigación policial. De acuerdo con la sinopsis de la plataforma de streaming, “este documental relata la lucha de una familia por esclarecer la desaparición de una mujer de 42 años en España, que se produjo tras conocer a un popular creador de TikTok”.

¿Quién es “Dinamita Montilla”, el asesino de Tiktok?

Se trata de José Jurado Montilla Mucho, quien antes de hacerse famoso en internet, ya había sido condenado por varios homicidios. En la década de 1980, fue declarado culpable de al menos cuatro asesinatos que ocurrieron entre 1985 y 1987, crímenes que incluían el asesinato de turistas y excursionistas que conocía durante sus viajes. La justicia española lo sentenció a más de 120 años de prisión, pero al final solo cumplió 28 años tras las rejas.

En 2013, recuperó su libertad gracias a cambios legales relacionados con la conocida doctrina Parot, que alteró la manera en que se aplicaban las penas a ciertos reclusos. Después de salir de prisión, Montilla intentó reconstruir su vida. Durante un tiempo, mantuvo un perfil relativamente bajo, hasta que decidió abrir una cuenta en TikTok, donde comenzó a compartir videos de sus viajes por diferentes regiones de España. En la plataforma, se presentaba como un hombre libre, amante de la naturaleza y las aventuras.

El caso volvió a cobrar fuerza en 2023 cuando Esther Estepa, una mujer de 42 años, desapareció tras un viaje con Montilla, a quien conoció durante una excursión. Según lo que contó el propio tiktoker, ambos habían explorado juntos varias partes de España antes de que ella desapareciera de manera misteriosa. Lo más inquietante fue que Montilla aparecía en las redes sociales pidiendo ayuda para encontrarla, publicando videos donde supuestamente mostraba su preocupación por su amiga. Sin embargo, la familia de Estepa empezó a sospechar cuando recibieron mensajes desde el teléfono de la mujer que parecían escritos por otra persona.

Meses después, la investigación dio un giro dramático: en 2024, se encontraron los restos de Estepa en una zona cercana a Gandía, y las pruebas apuntaron a José Jurado como el principal sospechoso. Curiosamente, los mismos videos que lo hicieron famoso en internet terminaron ayudando a las autoridades a seguir su rastro. En sus publicaciones, Montilla mostraba los lugares que visitaba, lo que permitió reconstruir sus movimientos y relacionarlo con varios crímenes. La policía también lo vinculó con el asesinato de un joven de 21 años ocurrido en 2022, lo que reforzó la hipótesis de que el criminal había vuelto a matar tras salir de prisión.

¿Dónde está hoy “Dinamita Montilla”?

En este momento, José Jurado Montilla se encuentra de nuevo tras las rejas en España, donde está detenido mientras enfrenta serios cargos por crímenes recientes, incluido el asesinato de Esther Estepa. Su caso sigue bajo investigación y los fiscales están tratando de averiguar cuántas otras víctimas podrían estar conectadas con él. Mientras tanto, el documental de Netflix está reconstruyendo la historia de cómo un hombre con un pasado criminal logró hacerse pasar por un simple viaje