Vladimir: sinopsis, elenco y crítica de la serie de Rachel Weisz y Leo Woodall para Netflix

Una nueva apuesta sobre los romances que se convierten en intensos y obsesivos llegó a Netflix. Esta vez de la mano de la actriz Rachel Weisz, que personifica a la protagonista llamada M, algo que resulta extraño teniendo en cuenta que la historia se titula por el lado del hombre y no de ella.

Vladimir en realidad es el objeto del deseo de M. En esta oportunidad M es una maestra de literatura que da clases en una universidad progresista, donde conoce a un joven docente de origen ruso que llega con su esposa Cynthia y su pequeña hija Phee, a comenzar de nuevo. M y Vladimir tienen gustos intelectuales similares. La relación es inicialmente de corte laboral, pero poco a poco, escala a algo más personal.

Vladimir llega como un oasis a la vida de M, ya que su marido, también profesor, enfrenta una investigación por presunta mala conducta.

La serie que no se mantiene en una sola línea, sino que mezcla un erotismo imaginario, con comedia y una tensión de thriller psicológico, está basada en la novela homónima de Julia May Jonas.

¿Quién es quién en ‘Vladimir’?

En la serie de Netflix, Leo Woodall encarna al joven profesor que asalta los pensamientos y deseos más íntimos de M, mientras que el esposo de la docente llamado John es el actor John Slattery.

Jessica Henwick está en el personaje de Cynthia; mientras que Miriam Silverman hace el rol de Florence y Matt Walsh es David. Ellen Robertson, Kayli Carter, Mallori Johnson, Tattiawna Jones y Louise Lambert completan el reparto de la serie que fue creada y escrita por la misma Julia May Jonas.

La serie, que también aborda las consecuencias de un escándalo sexual que involucra profesor y alumna e incluye algunas reflexiones de dilemas morales, no llega a ser tan evidente ni erótico como algunos esperan, según comentarios de los cibernautas. Es más bien la mirada femenina del conflicto.

Los críticos aprecian el relato que es distinto ya que aborda a una mujer cercana a los 50 años que se siente atraída por un joven menor, en medio de historias de hombres maduros que se relacionan con jovencitas.

Adicionalmente destacan cómo la protagonista rompe la cuarta pared e interactúa con el usuario, aunque no siempre sea del todo ranca, pues su intención es justificar sus actos y pensamientos que no siempre corresponden a la verdad.

“Inquietante, ambigua y fascinante”, son algunos de los calificativos usados para hablar de la representación de M en manos de Rachel, quien también es productora ejecutiva de esta serie de ocho episodios.

