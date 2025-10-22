Historia real de ‘El Monstruo de Florencia’ de Netflix: ¿A cuántas personas asesinó?

Una de las producciones de Netflix más comentadas de los últimos días es El Monstruo de Florencia, una docuserie basada en hechos reales relacionados con algunos de los crímenes más terroríficos de Italia.

¿De qué trata ‘El Monstruo de Florencia’?

Con ese nombre, la prensa italiana bautizó a uno de los asesinos más aterradores de las últimas décadas en el país. Los primeros crímenes se remontan al año 1968. Sin embargo, solo hasta una década después se reconoció el patrón: sus víctimas eran parejas que buscaban tener intimidad lejos de sus casas. Este hombre las sorprendía y las asesinaba a sangre fría con una pistola Baretta calibre .22 Long Rifle.

Su crimen no quedaba ahí. En algunos casos mutilaba los cuerpos de las mujeres, por lo que las autoridades analizaron que, posiblemente, el asesino era motivado por alguna obsesión sexual. Durante 17 años, entre 1968 y 1985, esa persona realizó ese tipo de asesinatos que causaron conmoción en Italia.

Todo comenzó el 21 de agosto de 1968 cuando Bárbara Locci, una mujer casada que era conocida en el pueblo por sus infidelidades estaba en un carro con su amante Antonio Lo Bianco en Signa, un pueblo al oeste de Florencia. De repente, la pareja recibió múltiples disparos. En el asiento de atrás estaba durmiendo Natalino, el hijo pequeño de Bárbara, de apenas seis años, quien al ver lo ocurrido salió corriendo hasta una casa cercana. Al comienzo se creyó que el esposo de Bárbara había sido el responsable; no obstante, cuando comenzaron a conocerse más casos similares se descartó esa posibilidad. En 1982 salió a la luz otro asesinato con el mismo modus operandi. Los disparos correspondían a la misma pistola Beretta calibre 22 que había sido usada en el asesinato de Locci y su amante.

Con una precisión casi quirúrgica, él mutilaba a sus víctimas femeninas, extrayendo sus órganos sexuales y guardándolos como trofeos. En sus dos últimos crímenes, además de atacar el área púbica, también amputó el seno izquierdo.

¿Cuántas personas asesinó ‘El Monstruo de Florencia’?

De acuerdo con reportes periodísticos y la investigación policial, ‘El Monstruo de Florencia’ habría asesinado 8 parejas jóvenes, es decir, 16 personas en total. Sin embargo, el caso sigue abierto. Pese a los numerosos detenidos y procesos — entre ellos el campesino Pietro Pacciani, quien fue condenado y luego absuelto — la identidad del verdadero responsable o responsables no ha sido establecida con certeza.

El impacto social fue profundo: familias destrozadas, un público aterrorizado y una prensa que rápidamente empezó a llamar al criminal “El Monstruo”. Las teorías sobre conspiraciones, grupos e incluso cultos que supuestamente estaban involucrados en los asesinatos comenzaron a proliferar, complicando aún más la tarea de esclarecer los hechos.

Elenco de ‘El Monstruo de Florencia’

La miniserie dirigida por Stefano Sollima fue estrenada este miércoles 22 de octubre en la plataforma de streaming