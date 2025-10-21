‘La vecina perfecta’: dónde está hoy Susan Lorincz, qué decía su carta real y más

La plataforma de streaming volvió a sacudir la audiencia al presentar una nueva producción. Se trata de La vecina perfecta, una historia real plasmada en un documental que plantea interrogantes sobre la justicia y los límites de la convivencia entre vecinos.

El trabajo audiovisual, dirigido por Geeta Gandbhir, se estrenó el pasado 17 de octubre y, desde entonces, ha ocupado los primeros lugares en lo más visto por los suscriptores. Cuenta con material inédito de cámaras de seguridad que fueron obtenidas a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información.

La historia real de ‘La vecina perfecta’

El documental narra la historia de Susan Lorincz, una mujer que trabajaba desde casa y quien comenzó a sentir una molestia por los juegos que los niños de sus vecinos realizaban constantemente a los alrededores de su residencia.

En el 2022 comenzó a llamar insistentemente a la policía asegurando que no podía trabajar con tranquilidad. Cada vez eran más recurrentes esas llamadas por lo que en la oficina del sheriff de su vecindario ya no tomaban con seriedad sus reclamos. Incluso, ella grabó en varias oportunidades a los niños para “comprobar” que estaba invadiendo su espacio y que estaban siendo un tipo de amenaza para ella. No obstante, al siguiente año ocurrió un hecho extremo y aterrador. El 2 de junio del 2023 la tranquilidad de los vecinos cambió para siempre.

Ajike Owens, una mujer que vivía junto a Susan, fue a tocar la puerta de su vecina luego que su hijo regresara a casa diciendo que Lorincz le había gritado y arrojado objetos a su hermano menor por jugar en el césped compartido del vecindario. Sin necesidad de abrir la puerta, la dueña de la casa disparó desde el interior dejando a Owens, de 35 años, gravemente herida. Posteriormente, los hijos de Owens llamaron a una ambulancia y fue llevada al hospital, pero murió debido a la gravedad de la herida en su pecho. Pese a lo ocurrido esa noche, la policía demoró varios días en arrestar a Susan. Mientras tanto, los demás vecinos hicieron protestas y denuncias públicas para exigir justicia.

Una de las constantes críticas sobre el caso es que Lorincz se escudó en la Stand Your Ground (Ley de Defensa Propia) que permite el uso de fuerza letal cuando una persona tiene razones válidas para creer que es necesario defenderse de delitos violentos o amenazas. Lorincz afirmó que pensó que Owens había ido a su casa esa noche con la intención de matarla.

“Susan era peligrosa. Pero la policía no la tomaba en serio. Iban una y otra vez, y solo decían: ‘Ya lidiamos con esto antes’. La veían como una simple molestia, alguien que llamaba demasiado. Pero en realidad era una amenaza. Usó su raza y su privilegio como armas contra su comunidad”, reveló Geeta Gandbhir, la directora del documental.

¿Qué pasó con Susan Lorincz?

Susan Lorincz fue condenada a 25 años de prisión el 25 de noviembre de 2024 por homicidio involuntario. El juez determinó que disparó contra Ajike Owens “más por ira que por miedo” y que “en el momento en que apretó el gatillo a través de la puerta, ella ya estaba a salvo”. Actualmente, Lorincz cumple su condena en una institución correccional de Florida.

¿Qué decía la carta que Susan Lorincz les escribió a los hijos de Ajike Owens?

Días después del asesinato, Lorincz escribió una carta revelando su estado emocional, luego que los oficiales de policía le dijeran que no era posible contactarla con los familiares de la mujer fallecida, pero que sí podían llevarles una carta escrita por ella misma.

“Lamento mucho su pérdida. Nunca quise matar a su madre. Tenía mucho miedo de que su madre fuera a matarme. Disparé por miedo”, leyó en voz alta un detective.

Ajike Owens era madre cuatro hijos, Isaac, Afrika, Titus e Israel, y trabajaba como gerente en un restaurante McDonald’s de la autopista 326, en Florida. Sus vecinos y conocidos la describieron como una mujer solidaria, enérgica y profundamente involucrada con su comunidad. “Jugaba al fútbol americano con los niños del vecindario y siempre estaba dispuesta a ayudar”, recordó su vecina Phyllis Wills en una entrevista para “The ReidOut” de MSNBC.