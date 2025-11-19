¿Hoy dan el ‘Desafío’? Esta es la programación de Caracol para este 8 de diciembre

El Desafío Siglo XXI se encuentra en su fase final. La llegada del equipo Neos, hace unas semanas, generó muchos comentarios en redes sociales. Algunos televidentes no estuvieron de acuerdo con que nuevos participantes entraran a la competencia; sin embargo, de las cuatro parejas que llegaron solo queda una: Kevyn y Sofía, quienes lograron avanzar a la etapa de dos equipos.

¿Cuándo vuelven a dar el ‘Desafío’?

El capítulo más reciente emitido por Caracol Televisión fue el pasado viernes 5 de diciembre. Alpha volvió a ganar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, ganando el título, una vez más, a ‘Mejor equipo del ciclo’, que dejó sentenciados a Yudisa y Lucho, Tina y Julio, Isa y Leo y Rosa y Gero. Los ocho participantes se enfrentarán en el box negro, pero solo una pareja será eliminada.

Desafío en vivo. Fotografía por: Caracol Televisión

Al ser el último enfrentamiento de la etapa de tres equipos, este capítulo representa el paso hacia una fase más exigente, donde las alianzas se ponen a prueba, los liderazgos se reorganizan y cualquier error puede costar la continuidad en el juego

En esta etapa final del Desafío Siglo XXI, la competencia alcanza un punto de inflexión que transforma por completo el rumbo del reality. Después de semanas de convivencia, castigos, premios y pruebas decisivas, los semifinalistas se encuentran en un escenario donde los equipos tradicionales empiezan a desmoronarse y cada uno deberá demostrar su habilidad individual para sobrevivir con apoyo de su refuerzo.

Este lunes 8 de diciembre, por ser festivo debido a la celebración del Día de la Inmaculada Concepción, no será emitido el capítulo 108 del Desafío Siglo XXI. El programa de competencia de Caracol Televisión volverá al aire este martes 9 de diciembre en su horario habitual, a las 8:00 p. m. después de Noticias Caracol.

Programación de Caracol Televisión para este 8 de diciembre

Debido al festivo por la celebración de velitas, la parrilla de programación de Caracol Televisión para hoy es diferente. A continuación, los programas que los televidentes pueden observar hoy: