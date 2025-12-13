¿Hoy dan ‘El Desafío’? Esta es la programación de Caracol TV para este lunes festivo

Durante las vacaciones de fin de año, Caracol Televisión emitió en las noches La vuelta al mundo en 80 risas y La danza de los millones. En este tiempo, el Desafío Siglo XXI salió de la parrilla de programación, pero muchos de los televidentes se preguntaban sobre la fecha de su regreso.

¿Cuándo comienza el ‘Desafío Siglo XXI’?

Después de varias semanas de espera, finalmente esta noche vuelve al aire el reality de competencia de Caracol Televisión que se encuentra en su recta final donde se conocerá qué ocurrirá con Gamma y Neos, los dos equipos que siguen en competencia. El programa llega en su horario habitual, a las 8:00 p. m. Los televidentes se podrán conectar para ver hoy un resumen de los últimos episodios, con el fin de que a partir de este martes 13 se emitan los nuevos capítulos.

El capítulo 111 fue el último que se emitió ante de salir a vacaciones. Ese episodio estuvo lleno de tensión debido al Desafío Millonario. En esta prueba, los equipos Gamma y Neos se enfrentaron por primera vez en la pista tras la reorganización de los grupos.

Al final de la competencia, Gamma se llevó la victoria gracias a una estrategia bien ejecutada y una comunicación efectiva, liderada por Zambrano. Por otro lado, Neos enfrentó un contratiempo cuando Rata tardó en asegurar la esfera metálica, un error que terminó marcando la diferencia en el resultado final.

La prueba del Desafío Millonario llevó a los equipos a enfrentarse a un recorrido donde tenían que mover un enorme carro de madera a lo largo de la pista para impulsar una pesada esfera de acero. Durante el trayecto, los participantes se turnaron, sortearon varios obstáculos y lanzaron balones de crossfit desde una plataforma elevada. El grupo que logró completar todas las fases y regresar en el menor tiempo fue el que se llevó la victoria.

Programación de Caracol Televisión

La programación comienza al mediodía con la edición central de Noticias Caracol, que se emite a las 12:30 p. m. En la tarde vuelven los espacios de Pura Diversión con El Reality y Feo, pero sabroso. La franja de acción comienza entre las 5:15 y las 7:00 p. m. con la película Venom: Let There Be Carnage, antes de dar paso a una nueva emisión de Noticias Caracol.

En la noche, la programación comienza a las 8:00 p. m. con Desafío Siglo XXI. Luego, a las 9:30 p. m., se transmite la gran final de La vuelta al mundo en 80 risas, y a las 11:00 p. m. El Rastro se encarga de cerrar la jornada televisiva.