¿Hoy dan el Desafío por partido de Colombia vs. Ecuador? Esta es la programación de Caracol

El duelo entre la Selección Colombia Femenina Sub-20 y la Selección de Ecuado se llevará a cabo hoy como parte de la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20. Este torneo, organizado por CONMEBOL, reúne a las seis mejores selecciones juveniles de Sudamérica con la meta de clasificar al Mundial de la categoría. Colombia llega a este encuentro invicta tras la fase de grupos y está decidida a comenzar con fuerza ante Ecuador en el estadio CARFEM de Ypané, Paraguay.

¿A qué hora es el partido de Colombia Vs. Ecuador y cómo verlo?

El partido comenzará a las 8:00 p.m. hora colombiana. Los televidentes podrán disfrutar del encuentro con el sello de Gol Caracol, a través de la señal de Caracol HD2, la plataforma Ditu y el portal web oficial en el enlace de partidos. La cobertura contará con la narración de Carlos Alberto Morales, conocido como ‘La Voz del Gol en Colombia’, los comentarios de Javier Hernández Bonnet, y los datos y estadísticas de la periodista Marina Granziera.

Sí hay ‘Desafío Siglo XXI’ esta noche

En medio de la emoción por el partido entre Colombia y Ecuador, muchos televidentes se preguntan si esta noche se transmitirá normalmente el Desafío Siglo XXI en Caracol Televisión, o si habrá algún ajuste en la programación debido a la cobertura deportiva. La respuesta es que sí habrá emisión del Desafío con normalidad por la señal principal de Caracol Televisión.

Así las cosas, esta es la programación de esta tarde de Caracol Televisión:

Tormenta de Pasiones

3:30 P. M. - 5:00 P. M.

Leyla

5:00 P. M. - 6:00 P. M.

Hilos de Vida

6:00 P. M. - 7:00 P. M.

Noticias Caracol

7:00 P. M. - 8:00 P. M.

Desafío Siglo XXI

8:00 P. M. - 9:30 P. M.

La Reina del Flow

9:30 P. M. - 10:30 P. M.

Vecinos

10:30 P. M. - 11:30 P. M.

Noticias Caracol

11:30 P. M. - 12:00 A. M.