Integrantes del equipo Alpha del ‘Desafío Siglo XXI’ confesaron sus sentimientos

Cuando no están compitiendo, los participantes del Desafío Siglo XXI aprovechan sus ratos libres para dialogar y conocer las historias de vida de cada uno. Aunque en algunos casos la convivencia ha generado fuertes discusiones, también, en varias temporadas, han nacido relaciones amorosas. Por ejemplo, en la edición del año pasado Natalia y Kevyn Rúa se hicieron novios, así como Anamar y Renzo.

¿Nace un nuevo amor? Eleazar y Tina se muestran muy románticos

En uno de los recientes capítulos del concurso de Caracol Televisión, quedó en evidencia la cercanía entre Eleazar y Tina, integrantes del equipo Alpha, quienes, durmiendo en la misma cama, confesaron el gusto que siente el uno por el otro.

“¿Cuándo empezaste a sentir que te atraía?”, le preguntó la melliza. El capitán de la casa morada le contestó: “cuando empecé a escucharte tus historias de tu trabajo, que te gustaba leer”.

Enseguida Tina le dijo: “¿qué te motivó a traerme a Alpha?”, a lo que él le dijo: “ya en varias pistas te habíamos estado observando, decíamos: ‘esa mellicita es la más metelona. Me alegra mucho que se me esté dando la oportunidad de conocer a alguien como tú, que tenga esas características que me atraen de una persona”.

“También me siento muy afortunada de conocerte y de estar aquí contigo. También tienes muchas cosas que me encantan de una persona. Tu liderazgo, tu forma de pensar, eres muy centrado, eres alegre, pero eres un partido interesante”, agregó Tina.

Luego de eso, en el capítulo de anoche, nuevamente expresaron su gusto: “Hay una parte de mí que es supremamente perversa. Contigo me dan ganas de dejar salir esa personalidad por lo que me inspiras”, le dijo Eleazar. Aunque hasta el momento no ha habido ninguna otra muestra de afecto, salvo algunos abrazos, los deportistas demuestran que cupido ya comenzó a hacer de las suyas.

Dani, la otra melliza que fue eliminada del programa, opinó sobre esa cercanía de su hermana con Eleazar: “me parece genuina, simplemente están hablando, no veo nada extremo, pero sí me parece lindo porque está resaltando las cualidades de cada uno. Veo que de una u otra manera la cuida, la protege, entonces lindo, pero no sé qué pueda suceder. Hasta el momento no he visto nada comprometedor ni nada. No me gustaría tenerlo de cuñado, parece como dictador, todo es lo que él diga y mi hermana también tiene un temperamento fuerte, entonces sería un fracaso, estoy segurísima que no”.