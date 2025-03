Luis Alfonso de Yo me llamo lloró por comentarios de los jurados: “me decepciona”

Uno de los participantes más queridos de esta temporada de Yo me llamo es el imitador de Luis Alfonso. El artista, cuyo nombre real es César Narváez, ha captado la atención del público, los jurados y televidentes, por su innegable talento musical.

Casi todas sus presentaciones de Yo me llamo han sido elogiadas por César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz, jurados del programa, quienes han resaltado los avances que ha tenido en la escuela para ser el doble perfecto del cantante de La ex.

¿Qué pasó con Yo me llamo Luis Alfonso y Amparo Grisales?

En su presentación del pasado martes 18 de marzo, el artista cantó Contentoso, uno de los temas más exitosos del cantante original. Aunque su puesta en escena fue perfecta, su interpretación vocal no fue la mejor.

“El público está encantado contigo siempre, la pinta me encanta. Él esto lo canta con un tono de ironía, de burla, y le pone más énfasis, le saca la picardía. En el fraseo, en las palabras, me faltó un poquito eso”, le dijo César Escola luego de su show.

Yo me llamo Luis Alfonso. Fotografía por: Caracol Televisión

Enseguida, Amparo Grisales también le dijo que no escuchó la voz de Luis Alfonso, a diferencia de sus presentaciones anteriores:

“Cállate un poquito y verás que no vas a parecer un pollo ‘cacarequeando’. El baile estuvo divino, tú estabas perfecto en la coreografía, pero como esto tiene que ver mucho la voz, casi todo, el 95%, te dejaste llevar más por la coreografía y por estar pendiente de eso, que por ponerle interpretación y esa picardía. Por otro lado, cuando tienes coreografía se te olvida el engolado, ¿qué pasó? ¿O es que Luis Alfonso ya no tiene acento?”, le dijo la Diva de Colombia.

El artista le respondió: “al principio lo hice bien habladito paisa, bien montañero, pero al concurrir la canción ya como que no mete tanto”.

Doble de Luis Alfonso lloró en el escenario

No obstante, esas palabras del participante no convencieron a la también actriz de Las muñecas de la mafia, quien insistió en que su presentación no fue perfecta como les hubiera gustado:

“A mí no me vengas con cuentos. No la engolaste ni al comienzo ni al final, no le votaste ese paisa montañero que es característico, lo cantaste bonito, un lindo espectáculo en el escenario, pero yo no vi a Luis Alfonso. Si tú lo cantas divino, si eres un Luis Alfonso divino, ¿por qué me traes esto? No te estoy regañando, tengo rabia yo que vengan así”, aseguró.

Luego de escuchar a los jurados, el artista no pudo contener las lágrimas y expresó su tristeza: “yo también me decepciono porque esta canción es muy importante para mí. Me decepciona porque me la pasé toda la noche ensayando la canción, me falla la respiración, me enfoqué más en eso y me fui, pero me siento decepcionado conmigo mismo porque no logré lo que quería”, dijo.

Finalmente, Grisales intentó animarlo: “no estás regañado, te estamos diciendo para que corrijas porque te queremos ver en la final”.