Kamila Zea y otros nuevos actores colombianos que conquistan la TV y el streaming

En un panorama en el que las plataformas de streaming se han convertido en vitrina del talento latinoamericano, una nueva generación de actores colombianos comienza a consolidarse dentro y fuera del país. Kamila Zea (La huésped, El olvido que seremos, Klass 95 y El robo del siglo), Julián Zuluaga (Los Billis y Darío Gómez: el rey del despecho), Paola González (Leandro Díaz y María, la caprichosa) y Sara Pinzón (La primera vez y Delirio) hacen parte de ese grupo que está marcando el relevo en la pantalla.

Su presencia en producciones de Netflix, Prime Video y otras casas productoras refleja el momento que vive la industria nacional: una etapa de renovación en la que los nuevos actores encuentran espacio para asumir papeles más complejos, aportar miradas distintas y ser parte de producciones que viajan con sello colombiano.

Kamila Zea: “No necesito encajar”

A los 24 años, Kamila Zea se ha convertido en una de las caras más populares de la nueva generación de intérpretes colombianos que están conquistando las pantallas del mundo. Su paso por producciones como El robo del siglo, donde interpretó a Luisa; El olvido que seremos, donde asumió el rol de Martha Abad; Klass 95, producción en la que los televidentes la vieron como Juanita, y más recientemente como Isa en La huésped —éxito de Netflix— la han posicionado como una figura versátil que combina talento, autenticidad y una conexión genuina con el público joven.

En entrevista con Vea, la actriz reconoció que el crecimiento de las plataformas ha cambiado las reglas del juego y que su papel en este ecosistema digital la reta constantemente: “Estar en producciones tan visibles es algo muy grande, porque cualquier persona puede verte y opinar. Pero lo que piensen no significa que sea verdad. Uno tiene que confiar durísimo en uno mismo y no dejar que los comentarios lo definan”. Para la artista, la exposición global que brindan las plataformas exige una madurez emocional tanto como una disciplina profesional.

Por su trabajo en 'El olvido que seremos', Kamila Zea recibió una nominación en los Premios Platino. Además, es cantante y se dio a conocer en la edición 2015 de 'La Voz Kids' (Caracol Televisión). Fotografía por: Instagram @kamizea

Aunque La huésped marcó un antes y un después en su carrera, Kamila Zea prefiere mirar más allá de un solo proyecto. Cada personaje, según dijo, le ha dejado un aprendizaje distinto y un recordatorio de que “todos los caminos son válidos”. “No necesito encajar o caber en una caja. Todo el mundo tiene un proceso diferente, incluso si el destino es el mismo”, agregó la actriz sobre esa visión que, basada en la autenticidad y la paciencia, se ha vuelto su brújula dentro de un mercado tan competitivo como el actual.

Para ella, lo que vive hoy la industria audiovisual colombiana es apenas el comienzo. “Cada vez nos ven más, reconocen que el talento aquí es gigantesco. Colombia tiene algo mágico, y eso se nota. Ojalá sigamos creciendo y no nos conformemos, porque sé que aquí se puede hacer lo mismo —o incluso más— que en cualquier otra parte del mundo”, aseveró Kamila, con la convicción de quien ha aprendido a disfrutar el proceso: sin compararse, sin prisa y con la certeza de que este momento de visibilidad también es una oportunidad para seguir creciendo.

Julián Zuluaga: “Lo más importante es tener los pies en la tierra”

En medio del auge de producciones colombianas que llegan a plataformas internacionales, Julián Zuluaga se perfila como uno de los rostros más prometedores de su generación. El paisa de 28 años, conocido por su trabajo en Los Billis, donde encarnó a David, y en Darío Gómez, el rey del despecho, producción en la que personificó al artista antioqueño en su juventud, ha demostrado una madurez poco común para quien apenas empieza a hacerse notar. Dos proyectos distintos entre sí que, como él mismo dice, le confirmaron la importancia de la versatilidad y del compromiso con cada historia.

Aunque reconoce que estos papeles fueron un punto de partida, no los ve como una meta. “Esto solo es el inicio de una carrera muy larga que espero vivir”, comentó en charla con Vea. Su objetivo, más que repetir fórmulas, es seguir explorando personajes que lo reten y que conmuevan: “Siempre quiero contar historias que realmente muevan a la gente, que tengan un fondo”. Esa búsqueda lo ha llevado a entender la actuación como un oficio de observación, en el que la sensibilidad vale tanto como la técnica.

Julián Zuluaga pertenece a una generación que está viviendo un cambio de época. La visibilidad que ofrecen las plataformas de streaming ha abierto puertas que antes parecían inalcanzables. “En otros países ya están viendo nuestro trabajo y eso ha hecho que directores de casting se fijen en talento colombiano”, aseguró. Para él, ese alcance global no solo es una oportunidad personal, sino también una forma de mostrar la esencia del país. Por eso, considera que cada proyecto es también una oportunidad para dejar ver quiénes somos y cómo contamos nuestras historias.

Lejos del ruido digital y del vértigo mediático, el actor antioqueño intenta mantener los pies en la tierra. No se considera una persona muy activa en redes y, aunque entiende su importancia, no las pone en el centro: “Mi pasión es actuar, no mover las redes sociales”. Prefiere vivir, observar y nutrirse de la vida cotidiana, porque cree que ahí está la materia prima del oficio. “Uno tiene que estar muy vivo para poder interpretar. Trabajo desde la observación, desde lo que veo y siento todos los días”, afirmó.

Esa claridad lo mantiene firme frente a la exposición y las expectativas. No busca la fama, busca el oficio. Y mientras las pantallas se llenan de nuevas caras, Julián Zuluaga avanza a su ritmo, confiando en que el talento —cuando es auténtico— siempre encuentra su lugar.

Sara Pinzón: una carrera que creció con la nueva televisión

Sara Pinzón también hace parte de esa generación que creció frente a las cámaras y que hoy se abre paso en producciones que viajan por el mundo. Dejó atrás los años de La magia de Sofía para consolidarse en series como La primera vez y Delirio, ambas disponibles en Netflix, con las que ha mostrado una madurez actoral que conecta con el público joven y con historias más complejas.

Con La primera vez, producción ambientada en los años ochenta, la actriz de 23 años, que asumió el rol de Luisa Salcedo, exploró el universo de los amores adolescentes y las tensiones familiares de la época. Como Aminta en Delirio, producción estrenada este año, se adentra en un relato de tono más oscuro, confirmando que su carrera ya no se limita a la nostalgia infantil, sino que avanza hacia territorios de mayor exigencia y alcance.

La trayectoria de Sara refleja el cambio de ciclo de la televisión colombiana: una transición en la que los nuevos rostros no solo interpretan, sino que representan a una generación que entiende las plataformas como su escenario natural.

Paola González y la nueva generación de protagonistas

Desde el Atlántico, Paola González se ha abierto paso en la televisión y las plataformas con una carrera que combina disciplina, carisma y crecimiento constante. Su paso por Chepe Fortuna marcó su inicio en la actuación, pero producciones como Leandro Díaz (Prime Video) y Devuélveme la vida (Netflix) la han posicionado dentro de una escena en la que los rostros jóvenes ya no son promesa, sino presente.

A poco de presentarle al público su primer protagónico en María la caprichosa (Caracol Televisión), la joven actriz encarna el espíritu de una generación que combina preparación, carisma y conocimiento del medio digital. Más allá del reconocimiento, lo suyo apunta a la constancia y a la búsqueda de personajes que conecten con audiencias diversas, dentro y fuera del país.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Y así es cómo los caminos de Kamila Zea, Julián Zuluaga, Sara Pinzón y Paola González se cruzan en un punto común: el de una industria que sigue transformándose y ganando espacio en el mapa internacional. Cada uno, desde su proceso, refleja el momento que vive la actuación en Colombia: uno en el que el talento joven no solo busca oportunidades, sino también contar historias con identidad propia.