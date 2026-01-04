‘La empleada’: tráiler, elenco y más de la película que es tendencia en iniciode año

La empleada (título original: The Housemaid) es un thriller psicológico dirigido por Paul Feig, conocido por sus comedias como Ghostbusters: Afterlife y Damas en guerra.

La historia sigue a Millie Calloway, interpretada por Sydney Sweeney, una joven que, después de salir de prisión, acepta un trabajo como empleada doméstica en una familia adinerada. Lo que al principio parece ser una oportunidad para reconstruir su vida rápidamente se convierte en un enredo de engaños, secretos familiares y tensiones psicológicas intensas.

En Colombia, la película llegó a cartelera desde el 1 de enero, incluyendo funciones en español y subtituladas en diferentes salas. Sydney Sweeney y Amanda Seyfried han sido elogiadas por sus actuaciones.

Elenco de ‘La empleada’

Sydney Sweeney -Millie Calloway

Amanda Seyfried -Nina Winchester

Peter Colandro - Cashier

Don DiPetta - Officer Jenkins

Lamar Baucom-Slaughter - Officer Stanley(as Lamar B. Slaughter)

Michele Morrone - Enzo

Brandon Sklenar - Andrew Winchester

Indiana Elle - Cece Winchester

Sarah Cooper - Pam

Kathy Costa McKeown - Ballet Instructor

Ellen Tamaki - Patrice

Elizabeth Perkins - Mrs. Winchester

Megan Ferguson - Jilianne

Amanda Joy Erickson - Suzanne

Alaina Surgener - Amanda

Cailen Fu - Hotel Desk Clerk

Alexandra Seal - Officer Jessica Connors

Brian D. Cohen - Detective Smythe

Arabella Olivia Clark - Young Nina (8yrs)

Ken Barnett - Professor

Matt Walton - Lynch

Maury Ginsberg - Therapist

Piper Rae Patterson - Pretty Nurse

Sophia Bunnell - Kelsey

Jeffrey Bean - Andrew’s Reverend

Ellen Adair - Lisa

Bryce Biederman - Male Student

Brian Smyj - Charlie

Jen Egan - Prison Guard

Emely Cartagena - Prisoner

Hannah D. Scott – Prisoner

¿Quién es Sydney Sweeney, protagonista de ‘La empleada’?

Sydney Sweeney es una actriz y productora estadounidense quien logró convertirse en una de las figuras más destacadas de Hollywood, especialmente en los últimos años gracias a sus papeles en series y películas que han tenido un gran impacto a nivel mundial. Su reconocimiento internacional llegó con la serie de HBO Euphoria, donde dio vida a Cassie Howard, un personaje complejo que le trajo una gran atención mediática y una nominación al Premio Emmy.

Además, brilló en la primera temporada de la serie antológica The White Lotus, lo que le valió otra nominación al Emmy, reafirmando su reconocimiento como una actriz versátil. En el cine, ha participado en producciones como Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, Madame Web (2024) y otras películas variadas, donde ha interpretado desde papeles dramáticos hasta roles en thrillers y comedias.