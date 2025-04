La Jessu tuvo otro fuerte enfrentamiento con Yina en LCDLF: “payasa”

El reciente capítulo de La casa de los famosos dejó “fríos” a los participantes y televidentes. Primero tuvieron la dinámica de “congelados”. Marlon Solórzano, exparticipante del reality y quien, además, sostuvo un corto romance con Karina dentro de la casa, llegó para darle un mensaje a la paisa y a Altafulla, quien era su amigo afuera de la competencia.

El modelo aseguró que no tiene nada en contra de ninguno de los dos y, por el contrario, les deseó éxitos en su relación. Sus palabras sorprendieron a los televidentes, quienes esperaban que Solórzano arremetiera contra alguno de los dos.

¿Qué pasó con La Jesuu y Yina Calderón?

Posterior a la visita de Marlon, los famosos se fueron para la sala del cine a ver una nueva función que les tenía preparada ‘El Jefe’. En esa dinámica, pueden observar algunas escenas de ellos mismos hablando de lo que ocurre dentro de la casa.

En esta oportunidad, las integrantes del equipo ‘Fuego’ quedaron expuestas. Yina Calderón y La Toxi Costeña fueron captadas hablando mal de Karina García, quien había sido su amiga hasta el momento de la llegada de Altafulla a la casa.

Entre lágrimas, Karina opinó sobre los comentarios de quienes fueron: “entendí que mi amistad jamás les importó. Yo sí las quise, sí les brindé lealtad, independientemente del juego. Eso no lo hace una amiga, hablar cosas muy feas de la otra”.

Yina quiso hablar con ella para aclararle lo que vio en el cine: “no te dejes envenenar de la Jesuu, yo ni siquiera le contesto“, le dijo. Sin embargo, la caleña, quien reingresó a la competencia gracias al poder que ganó La Toxi de “resucitar” a un exparticipante, se mostró bastante molesta con Yina.

En medio de gritos, interrumpió la conversación que Yina estaba teniendo con Karina, y le dijo: “estamos en un punto en la vida y la competencia donde tenemos que dejar de ocultar y de tapar nuestros errores y asumir lo malo que hacemos. Aquí estoy para que te agarres conmigo".

Sin embargo, la creadora de contenido, quien recientemente se hizo un cambio de look, prefirió ignorarla. “¿Por qué no me dices ni una palabra? Porque no te da, no tienes con qué, no sabes cómo argumentar nada”.

Mientras intentaba alejarse de La Jesuu, Yina le contestó: “Me siento como Melissa con Yaya atrás, se ve igual”. “Ridícula”, le refutó la caleña.

El ambiente se fue poniendo más tenso. Incluso, los demás participantes de la competencia caminaban detrás de La Jesuu para evitar que ocurriera algún tipo de agresión física.

“Conmigo no vas a poder. Payasa, solamente vos te creés la película, no me llegás ni a los talones, por eso te convenía más tenerme por la buena cuando recién llegué. Sabés que no te voy a dar el lado, la tenés difícil conmigo”, gritaba La Jesuu.

Al final, Yina agregó: “cógela, porque si me toca la expulsan. Que siga peleando como una loca, voy a hablar con ‘El Jefe’ porque no quiero que me expulsen, me dijeron que si me sentía con ganas de pegarle a alguien, viniera al confesionario”.