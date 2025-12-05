‘La mansión de los streamers: quiénes participan, hora y dónde ver el reality de WestCol

Sin duda alguna los formatos de telerrealidad que incluyen a streamers, generadores de contenido y en general, personajes polémicos se han convertido en uno de los platos fuertes de la pantalla, entendiendo por esta el medio más allá del televisor e involucrando las del móvil, tableta o computador.

Algunas de las nuevas celebridades, que no son otras que los personajes digitales, han pasado a ocupar titulares por su participación en realities donde conviven. La mansión de Luinny y La Casa de Alofoke recientemente producidas en República Dominicana con participantes de todo el continente son solo una prueba de que el formato tiene aún mucho por recorrer.

Ahora en Colombia es WestCol quien se aventura a esta experiencia al crear La Mansión de los streamers.

La apuesta que comenzó este 3 de diciembre y que puede verse por la plataforma Kick, misma que nació en Australia hace tres años y que se ha convertido en la favorita de los streamers, cuenta con el generador de contenido como anfitrión, quien ha prometido compartir con sus invitados participantes claves para triunfar en el mundo digital.

En una de las conversaciones que WestCol tuvo con sus invitados aspirantes al comenzar esta primera edición les indicó que allí todos podría hacer literalmente “lo que se les diera la gana”, o simplemente no hacer nada, pero también les advirtió que había cámaras por todo la casa y en esa medida, el público observa qué hace o qué no hace y toma decisiones para apoyar a quien debe mantener o no, en competencia.

El formato que finalizará el próximo 10 de diciembre, es decir que se reduce a una semana de competencia y emisión, como es habitual, es una combinación convivencia, formación y pruebas prácticas.

Todas las emisiones del reality quedarán alojadas en la plataforma, para los usuarios que no tengan cómo verla en el tiempo real.

A diferencia de otros productos de este tipo, en este WestCol ha añadido un componente académico y de aprendizaje, ya que está inspirado en los eventos universitarios donde se seleccionan los mejores alumnos para potencializarlos con la ayuda de un mentor. Incluye clases, talleres y también calificaciones.

¿Quiénes participan en La mansión de streamers?

Sobre algunos de los que impartirán conocimiento están: David Muñetones, conocido como El Muñe; Carlos Vidal Barrueco, mánager de Westcol; Chanty y Pelicanger.

Los participantes que aspiran a ganar son: EDM, Emikukis, Cami Pulgarín, La Piquiña, Ismael Sánchez, Vita Celestine, Soy Frezo, Juand4a, El Cone, Natalia es la mejor, Karen Orozco, Feliworld, Nesszv, May Osorio, Alejandra Buitrago Arias, Male González, Angiesuz, Pesque, King Luiz y Juan David Tejada.

El premio final además de hacer parte del equipo de WestCol se anunciará en el desenlace del reality, algo que ha aumentado más la expectativa alrededor del mismo.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento