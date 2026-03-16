La penosa imagen del Dolby Theatre tras el Oscar 2026 que causó indignación. “¡Dios mío!"

El domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles se vivió una de las noches más glamorosas del entretenimiento mundial: la entrega de Premios Oscar de la Academia, que llegó a su edición 98.

Para este tipo de eventos, no solo la calle sino la ciudad en general se prepara y los seguidores de las celebridades disfrutan del desfile de estrellas, quienes se visten con modelos exclusivos y costosos de los más reputados diseñadores, así como lujosas joyas.

En los Oscar nada es sencillo ni económico, por el contrario, es un despliegue que no escatima en inversión, todo en aras del buen gusto y la elegancia. Eso sin contar las fiestas que se realizan al terminar la gala en distintos puntos de la ciudad patrocinadas por marcas reconocidas.

Sin embargo, este lunes 16, horas después de que terminara la velada en el icónico recinto del Dolby Theatre, que ha albergado la celebración en los últimos 25 años, una imagen recorrió las redes sociales y causó indignación entre los cibernautas.

La penosa imagen que dejaron los Oscars 2026

La imagen compartida por Matt Neglia, redactor de varios sitios web del espectáculo como Next Best Picture y acompañada de un texto corto que dice: “Limpiando todos los pasillos”, muestra que el elegante teatro luce lleno de basura, con empaques de bebidas y comidas tirados en el piso que queda entre las butacas.

En este punto hay que mencionar que a la entrada del evento a los invitados se entrega una caja que incluye: una bolsa de palomitas de maíz, una de gomitas y una botella de agua.

La imagen, que luego fue reproducida por medios reputados como el Daily Mail, de inmediato causó reacciones entre los ciudadanos digitales, que señalaron a las celebridades que acudieron la noche anterior de ser incoherentes entre sus discursos y su comportamiento. “¿Esta es la gente qe te dice cómo vivir y pensar politicamente porque se creen sabios y modelos a seguir?, “ Ciudadanos incivilizados”, “estos son los que dicen amar el planeta”, “como siempre los ricos esperando que los pobres les recojan”, “La gente es muy sucia, ¡Dios mio!”, son algunos de los comentarios que se lee.

Aunque algunos pensaron que podría tratarse de una imagen hecha con IA, pronto se concluyó que la instantánea era real. Así mismo, otros cibernautas aseguran que lo que se ve en la foto no es el área donde se sientan las celebridades, sino el balcón donde permanecen los fans presenciando la ceremonia. También hay otros usuarios que no se extrañan de lo que se ve, ya que es usual que quede basura en un teatro después de cualquier evento.

De cualquier manera, la oleada de reacciones las redes no paró y hay quienes incluso señalan que se debería obligar a cada asistente a la ceremonia a llevar su basura a las canecas, como se hace en algunas ocasiones en el cine.

La penosa imagen puso en evidencia la sofisticación que se ve en los eventos de las celebridades solo dura mientras las cámaras están encendidas.

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