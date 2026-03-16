Sean Penn, ganador de Óscar, prefirió ir a Ucrania a estar en la gala. Esta es la razón

La noche del domingo 15 de marzo, Sean Penn logró su tercer premio Oscar de la Academia, por su actuación en ‘Una batalla tras otra’.

El actor de 65 años, se impuso sobre Benicio Del Toro, Stellan Skarsgard (“Valor sentimental”), Delroy Lindo (“Pecadores”) y Jacob Elordi (“Frankenstein”). Cuando Kieran Culkin el encargado de revelar quién era el ganador de la categoría mencionó al actor estadounidenses como el victorioso, se evidenció que Penn no llegó a la ceremonia. Fue el único de los laureados que no acudió.

Aunque no había confirmación de su ausencia, varios medios habían señalado que esto podría pasar y surgieron declaraciones del histrión que mencionaba que no era porque mirara con desdén a la Academia, sino porque no se sentía del todo cómodo con el asedio mediático. En la exitosa cinta que se convirtió en la ganadora de la noche, Penn interpreta a un militar dispuesto a todo por limpiar su hoja de vida.

Sean Penn se reúne con el presidente de Ucrania

Según una nota del diario The New York Times, el también director estaría en Ucrania. También se recordó que en una visita anterior a ese país habría ofrecido uno de sus Oscar anteriores al presidente de esa nación Volodimir Zelenski. Ahora se confirma que en efecto, Sean prefirió viajar a esa zona de conflicto que acudir a la ceremonia, donde era uno de los preferidos para alzarse con la estatuilla.

Sean Penn “está en Ucrania, pero se trata de una visita privada”, dijo una fuente cercana al mandatario del país, añadiendo que el artista “solo busca apoyar a Ucrania”.

Este mismo lunes se reunió, según imagen difundida, con el presidente Zelenski. Penn codirigió un elogioso documental sobre el mandatario ucraniano, “Superpower”, proyectado en el festival de la Berlinale en 2023.

Una segunda fuente dijo a AFP que el actor incluso planea ir a visitar el frente en el este del país.

El intérprete de “Mystic River”, en español ‘Rio Místico’ es uno de los principales apoyos de Kiev en Hollywood, ya ha viajado a Ucrania en varias ocasiones desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

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