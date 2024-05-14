La polémica Beba de ‘Desafío XX’, confirmada en ‘La Casa de los famosos 2026′

Este lunes 29 de diciembre el canal RCN confirmó que la exparticipante de ‘Desafío XX’, reality emitido por Caracol en el 2024, Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, será una de las habitantes de ‘La Casa de los famosos’ en su edición 2026, que comenzará sus emisiones el próximo 12 de enero.

La deportista que se convirtió en un de las más polémicas de la versión del formato de convivencia y competencia de Caracol, al punto que fue señalada como la participante más dramática, calificativo que ella rechazó al salir del juego, protagonizó un video que divulgó RCN en el que reitera su carácter fuerte y decidido y lo que se calificó como tendencia a romper reglas. Recordemos que mientras estuvo en Desafío tuvo desencuentros con los demás desafiantes por lo cual, desde ya se anticipa que su entrada a LCDLF también puede ser controversial.

En el material, que confirmó la presencia de Beba, ella se dirige en un tono bastante fuerte a El Jefe: “Si tú crees que me ibas a ir a gritarme, estás muy equivocado”, le increpó a la máxima autoridad del programa de RCN. La barranquillera corrigió a la autoridad de La Casa de los famosos’ quien la presentó como una mujer soltera: “No, no, no, señor, ¿Cómo así? Eso no es así, soltera no. Yo estoy felizmente casada”.

¿Qué pasó con Beba, Valerie de la Cruz, después del Desafío XX?

Recordemos que Beba salió del Desafío al ser expulsada por varias conductas que rompieron el reglamento de la competencia como salir de la playa baja sin autorización y desobedecer sanciones.

Después de estar en el reality de Caracol, Valerie se casó en una espectacular boda en un hotel de Barranquilla. La ceremonia llegó tras tres años de noviazgo. El esposo de Beba es 12 años mayor.

La versión 2026 del controversial reality de RCN seguirá siendo presentado Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

