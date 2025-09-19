Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence juntos en nueva película de Martin Scorsese

El portal de noticias especializado Variety ha confirmado que tras su triunfo en el Premio Emmy, Martin Scorsese está más que listo para regresar a la dirección de Cine.

En esta oportunidad, resalta que será en la historia cuyos derechos que compró Studiocanal en 2023. Se trata de la novela What Happens at Night, de Peter Cameron, que sigue el periplo en Europa de una pareja estadounidense en su objetivo de adoptar un bebé. La película se llamará igual que el texto literario.

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence serán un matrimonio

Los estelares serán Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Scorsese y DiCaprio han trabajado anteriormente en siete exitosos proyectos: las películas ‘Gangs of New York’ (2002), ‘The Aviator’ (2004), ‘The Departed’ (2006), ‘Shutter Island’ (2010), ‘The Wolf of Wall Street’ (2013) y ‘Killers of the Flower Moon’ (2023) y el cortometraje ‘The Audition’ (2015).

El director ha producido el próximo filme de Lawrence, ‘Die My Love’, que se presentó en Cannes y está coprotagonizada por Robert Pattinson, pero será la primera vez que trabaje con la oscarizada actriz.

Así será la primera historia de terror de Scorsese

Sobre el género de la cinta, los expertos indican que si bien es cierto es un relato de pareja, hay ingredientes de terror, lo cual convertiría esta cinta en a primera de este tipo de Scorsese.

La pareja que viaja a Europa a adoptar un bebé, no es una cualquiera, ya que la esposa y futura madre lucha contra el cáncer. Por su parte el esposo se preocupa al pensar que la condición de ella pueda afectar negativamente la adopción.

La pareja se registra en un misterioso y extraño hotel, el Borgarfjaroasysla Grand Imperial, donde entrará en contacto con singulares personajes. Como suele ocurrir en este tipo de relatos, nada es como parece y la historia dará giros inesperados, incluso inexplicables.

