Liliana Cáceres actuará en ‘Barriga e´trapo’, la serie biográfica sobre su vida

En Iowa, Estados Unidos en 1997 nacieron septillizos, se trataba del primer caso en el mundo donde una madre daba a luz a este número de hijos en un parto. Los McCaughey se convirtieron en noticia mundial y hasta tuvieron un encuentro con el presidente George Bush. Días después, una noticia aún más increíble se dio en Colombia.

Los medios nacionales registraron que Liliana Cáceres, una joven de 16 años, habitante del humilde barrio Nueva Colombia de Barranquilla, vivía un embarazo múltiple. Cuando apenas la opinión pública terminaba de salir de su asombro por el tamaño del abdomen de la embarazada, se informó que no serían siete, como el caso estadounidense, se hablaba de nueve bebés. En entrevistas para noticieros de televisión un médico, al ver el tamaño del vientre, dijo que lagestaciónera posible.

Alejandro, el novio de Liliana, también fue protagonista y contestó en entrevistas, una y otra vez, pues todos se preguntaban qué comía o evitaba para lograr un embarazo múltiple. Por días se le vio como una especie de ‘semental’ humano, digno de admirar. En el caso de Iowa, el embarazo de septillizos se dio luego de un tratamiento de fertilización. En Barranquilla todo era natural.

La noticia traspasó fronteras y Liliana apareció en varios medios de comunicación extranjeros que registraron el caso.

Semanas después, a finales de noviembre, la noticia dio un giro inesperado: se supo que la joven no estaba embarazada y que su ‘barriga’ era de trapo. Ahí nació ‘Barriga e’ trapo’, el término con el que los medios titularon la mentira al descubierto. El insólito relato, que se recuerda cada año en tiempos de carnavales, cuando algunos optan por ponerse el disfraz y lucen sendos abdómenes como el que Cáceres usó para procurar que su novio no la dejara con su mejor amiga, se convirtió en una especie de leyenda. Para el novio, también hubo apodo. Se le empezó a conocer como Macho e’ trapo y pasó de la admiración a las burlas.

El drama detrás de ‘Barriga e´trapo’ una historia insólita y cómica

Cuando se supo la verdad, Liliana se fue a vivir a Cartagena. Después de 25 años, Andrés Salgado, reconocido libretista de televisión de producciones como ‘Perro amor’, ‘El Joe’, ‘Celia’ y ‘Juegos prohibidos’, reflexionó sobre lo que podía haber detrás de la pintoresca historia y quiso escribir sobre las motivaciones de la joven, sus temores, miedos y en general, el drama que hasta ahora se ha pasado por alto. “Es ese otro lado el que me interesaba tocar. Ahí había una historia que necesitaba reivindicarse”, comentó el escritor en el lanzamiento de la apuesta audiovisual. Explicó que no se trataba de reiterar los chistes que surgieron con la historia, aunque lo que escribió naturalmente tiene algunos tintes de humor. ”Claro que hay un momento en que ella se rió y creando la historia nos reímos, pero ese otro lado, el del drama, era el que necesitaba contar. Abordarla con respeto, pero no nos quedamos con lo que se conocía”. La serie, según cuenta Salgado, muestra quién es Liliana y cómo era su vida antes del incidente, pero no es el relato de una víctima.

“Si hay algo de lo que me siento satisfecho en esta oportunidad, es de escribir una historia no de revictimización, sino de triunfo, de una mujer triunfadora, que vivió una situación difícil, salió adelante y hoy es motivo de inspiración”.

La serie Barriga e´trapo se grabó en escenarios naturales. En el barrio Nueva Colombia donde vivía Liliana Cáceres Fotografía por: Cortesía Tele

El proceso de investigación y escritura del guion de ‘Barriga e’ trapo’ tardó cerca de un año. El guionista se sentó a hablar con Liliana por horas.

Hay que mencionar que el Nobel de literatura Gabriel García Márquez quiso escribir al respeto, de hecho, conoció a Cáceres, a quien visitó en su casa y habló con ella, “encantado de escuchar la historia que él hubiera querido crear”, dijo Salgado, quien recordó que el periodista barranquillero Ernesto McCausland también se interesó en la historia. También explicó que ninguno de los dos alcanzó a hacerlo. García Márquez murió el 17 de abril del 2014 y McCausland, en abril del 2012.

‘Barriga e’ trapo’ se grabó en octubre del 2024 y demoró 15 días. Desde el inicio, el director Antonio Suárez tenía claro cuál era la locación de la historia. Aunque en aquel tiempo él tenía 10 años, recuerda el revuelo que hubo por la noticia. “Volvimos al mismo barrio donde todo sucedió y nos dimos cuenta de que en realidad no ha cambiado mucho. Ese barrio, de alguna manera, volvió a vivir los hechos, incluso extras o personal de apoyo fueron algunas personas que conocieron a Liliana en aquella época”.

Liliana Cáceres aparecerá en la serie ‘Barriga e´trapo’

Liliana visitó el set e incluso se convirtió en una especie de asesora de arte, pues fue la encargada de ayudarle a Helen Paola,la actriz que la representa, a construir la barriga que fue creciendo a punta de prendas y trapos de toda la familia. En el lanzamiento, Cáceres recordó que solo cuando la mentira salió a la luz, los habitantes de su casa supieron qué había sido de muchas prendas que habían dado por perdidas.

“Estuve en todo el rodaje. Fue volver a vivir momentos muy fuertes, de tristeza y de reflexión”, comentó Liliana, quien confesó que al ver la magnitud que adquirió su mentira pensó en huir en un bus, tirar las prendas por la ventana y llegar a Cartagena para empezar de nuevo. En varias ocasiones se paró frente a la puerta, tarde de la noche, en su casa, pero le dio miedo marcharse. Cuando la llevaron al médico, también pensó en huir en el camino, pero no lo logró y fue entonces cuando se supo la verdad. Todo esto se verá en la apuesta televisiva. Salgado anticipó a Vea que en un punto de la serie aparecerá la verdadera Liliana.

¿Dónde y cuándo ver Barriga e´trapo?

Barriga e´trapo se estrenó este lunes 28 de julio a las 9:30 p.m. por Telecaribe y se emitirá a diario a lo largo de esta semana. La serie se compone de cinco episodios.

En el rol principal que está la actriz Helen Paola,quien fue escogida por su parecido con la verdadera Liliana. El actor barranquillero Keyller de la Hoz es el famoso ‘Macho e´ trapo’ y Ramsés Ramos, el encargado de representar a Gabo, el narrador de una historia. También intervienen Víctor Hugo Trespalacios, Casey Oviedo, Eder Berrio y Omeris Arrieta.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento