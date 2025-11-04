‘Los dueños del juego’: ¿Tendrá segunda temporada?, reparto, dónde se grabó y más

El pasado 29 de octubre Netflix estrenó una nueva producción. Se trata de la serie Los dueños del juego (Os Donos do Jogo), que combina drama, acción y política y que es ambientada en Río de Janeiro.

¿De qué trata ‘Los dueños del juego’?

La historia gira en torno a Jefferson Moraes, conocido como “Profeta”, personaje interpretado por André Lamoglia, quien “escala posiciones en el mundo de las apuestas de Río, sin saber del peligroso juego de traición, lujuria y sangre que le espera”. Básicamente lo que quiere el protagonista es escapar de la pobreza y conquistar el poder. La narrativa se despliega en un universo de apuestas ilegales, violencia, tradición y un conflicto generacional.

La llegada a la capital carioca desata una serie de enfrentamientos entre los clanes que dominan el juego: los Fernández, los Guerra, los Moraes y los Saad. Cada familia representa una faceta única de este submundo: desde la vieja guardia conservadora hasta los nuevos contrabandistas digitales que buscan modernizar el negocio de las apuestas.

¿Dónde se grabó ‘Los dueños del juego’?

La producción, creada por Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos y Bruno Passeri, se filmó completamente en Río de Janeiro, aprovechando locaciones reales que brindaron una atmósfera auténtica y visualmente impactante. A lo largo de sus ocho episodios, el público se adentra en una historia de crimen, lealtad y traición, donde los personajes navegan entre la moral y la lucha por la supervivencia. Además de su dirección, la serie se destaca por su fotografía cinematográfica, que combina la estética de las mafias clásicas con el ritmo vibrante y caótico de la cultura carioca.

Reparto de ‘Los dueños del juego’

André Lamoglia como Jefferson Moraes “Profeta”.

Juliana Paes como Leila Fernández.

Giullia Buscacio como Susana Guerra.

Mel Maia como Mirna Guerra.

Xamã como Búfalo.

Chico Díaz como Galego Fernández.

También hacen parte de la producción otros actores como Adriano Garib (Nélio Moraes), Ruan Aguiar (Délcio Moraes), Pedro Lamin (Nélio Júnior), Dandara Mariana (Audrey), Késia Estácio (Rayanne), Ágatha Marinho (Thamires) y Henrique Barreira (Santiago Fernandez).