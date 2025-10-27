‘Nadie quiere esto’: ¿Tendrá tercera temporada? Este es el final explicado

El pasado jueves 23 de octubre se estrenó en Netflix la segunda temporada de Nadie quiere esto (Nobody Wants This) protagonizada por Adam Brody y Kristen Bell.

¿De qué trata ‘Nadie quiere esto’?

La serie narra el vínculo, poco probable, entre una mujer agnóstica con un pódcast sobre sexo y un rabino recién separado. Los protagonistas, quienes interpretan a Joanne y Noah se conocen en una fiesta y con el paso de los días se terminan enamorando. No obstante, se dan cuenta que tienen muchas cosas que se interponen en su relación: la principal es la diferencia en sus creencias; pero también las intromisiones de sus familiares que los hacen cuestionar sobre el futuro de su relación.

Joanne considera convertirse al judaísmo, pero luego reconoce que no se siente completamente preparada para ese proceso. Pese a eso, Noah le demuestra que está dispuesto a luchar por ese amor.

La serie narra la historia de Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody). Fotografía por: Netflix

La historia real de ‘Nadie quiere esto’

Erin Foster, guionista de la serie, quien reflejó su romance con su actual esposo, Simon Tikhman, aseguró: “Esta serie se basa en la única buena decisión que he tomado: enamorarme de un buen chico judío. Pero me di cuenta de que ser feliz es mucho más difícil que ser miserable, no hay nada de qué quejarse. Así que creé esta serie basándome en todas las formas en que encontrar a la persona adecuada puede ser tan difícil”.

Nadie quiere esto no se basa en su propia historia, sino que, por el contrario, reúne el punto de vista colectivo de los guionistas, basados en diferentes testimonios que sirvieron para alimentar la historia y hacerla más universal.

Final explicado de ‘Nadie quiere esto’. ¿Qué pasa con Joanne y Noah?

En el episodio 10 de la temporada 2, Joanne y Noah se encuentran en un momento crucial de su relación. Joanne ha estado lidiando con la presión de convertirse al judaísmo, mientras que Noah sigue enfrentando su vocación religiosa, las expectativas de su familia y lo que realmente significa comprometerse con alguien que no comparte su tradición.

En la fiesta de compromiso de Morgan (hermana de la protagonista), se hace evidente la tensión entre Joanne y Noah. Ella, cada vez más incómoda con la idea de comprometerse por él, plantea que ambos merecen “estar en relaciones donde podamos ser auténticamente nosotros mismos mientras avanzamos”. Él, por su parte, reconoce que el tema de la conversión no puede simplemente “dejarse sobre la mesa” indefinidamente, ya que su fe es de gran importancia.

En el episodio final, Joanne no se convierte oficialmente al judaísmo. Sin embargo, lo que realmente cambia es su entendimiento y aceptación interna de que ya forma parte de esta comunidad, al menos en términos de valores, hábitos y sentido de pertenencia. Esto abre la puerta a que la conversión sea un proceso personal para ella, en lugar de ser solo un trámite que debe cumplir por Noah.

¿Habrá tercera temporada?

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado la renovación de la serie. Sin embargo, la producción estaría trabajando activamente en los guiones de la Temporada 3, para darle continuidad a esta historia de amor que ha cautivado a los suscriptores.