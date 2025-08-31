‘Los Roses’: ¿cómo un matrimonio pasa del amor al odio? Ahora la guerra es verbal

A finales de la década del 80 ‘La Guerra de Los Rose’, con Michael Douglas y Kathleen Turner mostró cómo una pareja enamorada, con planes de construir un hogar, envejecer y morir juntos, terminó convertida en enemiga, causante de una tragedia inimaginable, debido al hastío de la convivencia y la poca tolerancia. La película en la que Danny De Vito fungía como un abogado consejero no solo fue taquillera, sino que se convirtió en una de esas joyas cinematográficas, que va más allá del entretenimiento y se convierte en herramienta para analizar el comportamiento humano en pareja.

Con el paso del tiempo, la digitalidad y en general, los cambios de la sociedad en más de 30 años por supuesto, que también las parejas y los matrimonios como tal han cambiado y sus desencuentros puede estar motivados por las razones de antaño, pero también por otras.

Hay factores y elementos nuevos que afectan la convivencia. Eso es Los Roses, una versión moderna, en tono de comedia negra que presenta el conflicto matrimonial de una pareja que comenzó construyendo un sueño y terminó viviendo una pesadilla con el paso de los años.

El matrimonio que se convierte en pesadilla en ‘Los Roses’

Esta vez la película está encabezada por Olivia Colman, la actriz galardonada que entre otros roles ha estado en The Crown, donde fue la reina Isabel II, y El padre. El esposo en cuestión ahora es Benedict Cumberbatch, de Avengers y Sherlock.

En la cinta, que se estrenó esta semana en Colombia, son Ivy y Theo quienes se ven enfrentados a una guerra despiadada y cruel y el desgaste de su matrimonio por los desafíos propios de a modernidad. En medio de esa crisis, recurren a las armas más letales e hirientes para el interior de cada persona: las palabras, que según los terapeutas pueden causar tanto daño que en ocasiones requiere años y años de terapia para olvidarlas, sin que se garanticen resultados.

El escritor de esta nueva versión de la historia es el reconocido Tony McNamara, quien logra mostrar en medio de situaciones absurdas, pero que resultan posibles y cotidianas, y bajo las bromas que fácilmente se pasa a los comentarios crudos e hirientes, que plantean una guerra verbal despiadada por quien lance la frase más atinada para destruir al otro.

Los Roses además de ser una comedia negra, es una tragedia de una pareja que solo quería ser feliz hasta que muerte la separe, situación que resulta muy difícil, casi imposible porque el matrimonio parece ser el asunto más difícil que el amor puede enfrentar.

“Queríamos hacer una comedia realmente buena sobre el matrimonio, con una mirada honesta sobre lo duro que es eso. Queríamos hacer algo con lo que la gente pueda identificarse”, dijo el guionista, y al final puntualizó: “Quiero que el público quiera que Theo y Ivy estén juntos, pero que reconozca lo difícil que es eso”.

