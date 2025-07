Luly Bossa fue eliminada de ‘MasterChef Celebrity’: “gracias por creer en mí”

El reciente capítulo de MasterChef Celebrity comenzó con la ausencia de Claudia Bahamón. En su lugar, los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso les explicaron a los participantes las reglas del juego, pero antes de eso, los pusieron a reflexionar con una serie de preguntas.

La jurado mexicana le preguntó al actor de Betty, la fea, cómo era él, a lo que él le respondió: “don Jorge es un tipo que trata de ser tranquilo, pero se altera ante la injusticia”.

Luego, Rausch le preguntó a Michelle: “¿Cómo crees que tus compañeros te perciben?“. La exreina contestó: “creo que como una persona que puede llegar a ser un poquito hermética, creo que me perciben como una buena persona, espero”.

Por su parte, Andrea Guzmán recordó un hito importante de su vida: “en algún momento de mi vida tuve que decidir si hacía una pausa a mi carrera para apostarle a mi vida sentimental, para formar una familia, para apostarle al amor, fue la mejor decisión de mi vida”, contó.

Luly dijo: “renuncié a muchas cosas cuando Ángelo estaba, ahora vivo muchas cosas nuevas, no tengo otro camino, o me hundo o echo para arriba”.

Finalmente, Rausch resaltó que Valentina Taguado es la “más consentida” de toda la cocina. “soy tiernita, no parece, pero lo soy”.

Así fue el reto de eliminación de ‘MasterChef Celebrity’

Luego de esas reflexiones, comenzó el reto de eliminación. Los cinco participantes tuvieron que hacer un plato libre, fuera libre o salado. Durante los 60 minutos que les dieron, Luly se mostró estresada, pero con ayuda de los chefs, logró estabilizarse.

“Espero que hayan cocinado muy bien”, dijo Rausch cuando terminaron el reto y pasaron al atril a presentar sus platos. La primera en pasar fue Andrea. “Lomo salvaje”, fue el nombre que le puso a su preparación. “Lo bueno es que el sabor está rico, me encanta la peguita de arroz, me parece que le falta salsa. El lomo queremos que tenga término, porque es una carne noble que se beneficia de estar rosada en el centro”, le dijo Raush.

El siguiente fue el actor de Betty, la fea, quien presentó “Descubrimiento”. Los jurados elogiaron el punto de la carne. ”Es un plato que la técnica está en su carne, no deja de sorprenderme”, le dijo Belén.

Luly fue la tercera en presentar su plato “Para ti Yeshua”. Los comentarios no fueron los mejores: “El salmón le falta un poco de sabor, está un poco seco, pero para mí lo que no está bien son esos pedazos de limón, eso hay que evitarlo en un plato. Hay que mejorar la presentación”, le dijo la chef mexicana. “Cuando uno utiliza la piel del pescado, hay que hacerla dorada”, agregó Rausch.

“Nada es lo que parece”, fue el plato de Valentina Taguado. “La pasta está muy buena, me gusta el relleno, la salsa de remolacha está cremosa, aterciopelada, si hay algo que no me agrada del plato son las proporciones. Dicho eso, todo me gusta”, le dijo Rausch.

Michelle Rouillard fue la última en pasar. “Patrick del mar”. De Zubiría le dijo: “está increíble”

Luly Bossa se despidió de ‘MasterChef Celebrity’

Tras deliberar, los jurados llamaron a Andrea y a Luly al frente. “No es fácil estar ahí paradas, como para nosotros también es difícil. Inevitablemente nos vamos a encontrar con cosas que no queremos. Las dos cosas tuvieron cosas buenas y errores. Hemos decidido que quien abandona la cocina de MasterChef Celebrity es Luly. TE quiero mucho, me hiciste reír, y a mí me gustaría un 1% de esa fuerza que tienes”, le dijo Belén.

“Estoy en shock, es una mezcla de emociones muy fuerte”, dijo Andrea.

“Tremenda, una berraca, no se rinde, te fuiste con un buen plato, un par de errores, con buenos sabores”, le dijo Jorge Rausch.

“Gracias por mostrarnos tenacidad, empuje, hemos visto muchos participantes salir por ahí, gracias por mostrarle a todo el mundo que como sea, uno puede”, le dijo Nicolás.

La actriz se despidió de la competencia con unas conmovedoras palabras: “las cosas están como tienen que ser, aprendí muchísimo, gracias por el apoyo, por creer más en mí que yo, por darme la mano, gracias por el aprendizaje, por la experiencia”, dijo la actriz.