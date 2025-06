Yesenia Valencia renunció a ‘MasterChef Celebrity 2025’. Esta fue la razón

Esta temporada de MasterChef Celebrity, que celebra su décima edición, ha cautivado a los televidentes. El pasado 18 de junio, 22 famosos llegaron a la cocina más famosa para demostrar sus habilidades y destrezas culinarias.

Después de dos semanas al aire, los participantes se enfrentaron a su primer reto de eliminación, después de una salida de campo a Barranquilla. Tras perder las pruebas que los jurados les pusieron por equipos, David Sanin, Violeta Vergonzi, Yesenia Valencia, Rodrigo Candamil, Jorge Herrera y Mario Alberto Yepes quedaron con delantal negro y se fueron directo a eliminación.

Así fue el primer reto de eliminación de ‘MasterChef Celebrity’

“La persona que se vaya hoy será muy recordada”, dijo Claudia Bahamón, al dar inicio al primer reto de eliminación. Acto seguido, y después de nombrar a cada uno de los famosos que llevaban el delantal negro, anunció que en la cocina había una urna.

La presentadora opita, que hizo bajar a Alejandra Ávila, que estaba en el balcón, explicó que cada una de las estrellas debía escoger, por medio del voto, a la celebridad con delantal negro, que quería salvar de la eliminación y que, en caso de empate, Ávila tendría la última palabra.

Estrategia o amistad, cada uno de los participantes, después de escribir el nombre, uno a uno fueron bajando para depositar el voto de su elegido. Uno a uno, Claudia Bahamón fue leyendo los nombres. El resultado: Mario Alberto Yepes tuvo 6 votos, Violeta logró 3 y David se quedó con 2, lo mismo que Jorge y Rodrigo, mientras Yesenia Valencia obtuvo 1.

¿Por qué Yesenia Valencia renunció a ‘MasterChef Celebrity’?

Para este capítulo, llegó Federico Martínez, ganador de la primera temporada de MasterChef, quien acompañó a los participantes en su primer reto de eliminación, donde tuvieron 60 minutos para realizar un plato libre. Los chefs les recomendaron no inventar y que aprovecharan el momento de inspiración.

Aunque todos terminaron sus preparaciones y las presentaron en el atril, cuando llegó el momento de que los jurados deliberaran, Yesenia Valencia sorprendió al afirmar que quería irse de la competencia.

Aseguró que no se sentía con la energía necesaria para continuar en la cocina. “He decidido retirarme de la competencia. Realmente mi alma no resiste cosas que pasan aquí que es todo el ejercicio de competencia. Me cuesta mucho, entonces creo que estoy escuchando mi alma, mi corazón. Me está costando mucho. Este temido lugar me lo voy a llevar yo hoy, creo que hay personas con mucho talento, con muchas ganas de estar acá, que se merecen este espacio. A mí la competencia me genera infelicidad”, dijo.

Enseguida agregó: “cuando vi a Viole llorando por esto, ustedes nos lo dicen todos los días, es de divertirnos”.

Violeta Vergonzi no estuvo de acuerdo. “. Siento que está cometiendo un error garrafal, en todos los sentidos, con ella, con sus compañeros, con los chefs. Estás tomando una decisión equivocada que ni siquiera te corresponde”, le dijo. Por su parte, Jorge Rausch agregó: “si no quieres estar, no tienes que estar. No te voy a tratar de convencer”.

En redes sociales han dejado comentarios al respecto: “Ella sabía que se iba y renunció mejor”, “no entiendo a qué fue. Es una competencia, vio que los comentarios no fueron tan buenos, se vio perdida y renunció”, “tal vez mucha presión y de repente no sabía como manejarla”, “se metió a un reality sin saber de que trataba ni ver como habían sido los anteriores”.