Magnús Scheving se viste nuevamente de Sportacus ¿Vuelve ‘LazyTown’?

Magnús Scheving, el actor y creador de la reconocida serie infantil LazyTown, a los 61 años ha reaparecido, vistiendo el traje de superhéroe de color azul. Esta vez en compañía de su hijo menor. En una tierna publicación que hizo recientemente en su cuenta de Instagram en la sala de su casa, aún decorada de Navidad, padre e hijo visten el atuendo del querido héroe, que enseñaba y alentaba sobre los buenos hábitos, la correcta alimentación con frutas y hacer ejercicio.

En el video que publicó el actor, se ve pintándole los bigotes a su hijo menor y luego, el niño hace lo mismo con su padre. El pequeño posteriormente baila mostrando los pasos del superhéroe. “Mi hijo es el nuevo Sportacus”, escribió Magnús en la publicación.

El post hizo recordar que el año pasado el actor de la serie infantil islandesa, anunciaba la recompra de las propiedades y derechos de la producción. Lo anterior ha llevado a pensar que Magnús tendría planes de rehacer o volver a la pantalla chica con LazyTown. No obstante, esto se ha mantenido dentro del terreno de la especulación, ya que el escritor y actor no ha confirmado dicho regreso.

Los comentarios a la publicación también han generado elogios por lo vital y saludable que se ve Magnús a sus más de 60 años.

¿Volverán los personajes de LazyTown?

No obstante, su más reciente publicación ha generado preguntas y expectativa sobre dicha posibilidad. La serie LazyTown fue nominada al Premio Emmy, es muy recordada y llena de nostalgia a muchos. Fue emitida por primera vez en agosto de 2004 y duró un poco más de 10 años al aire, con 4 temporadas y 78 episodios. Fue originalmente grabada en inglés y posteriormente, traducida a 30 idiomas ya que llegó a más de 180 países, convirtiéndose en una de las producciones islandesas más destacadas de su historia.

También hay que mencionar que Stefán Karl Stefánsson, el actor que interpretó al villano Robbie Rotten en la historia, murió en agosto del 2018, luego de luchar contra un agresivo cáncer de páncreas.

¿Quién es Magnús Scheving?

En su ámbito personal, Magnús se ha casado en dos ocasiones. En 1989 con Ragnheiður Melsteð. La pareja se separó en 2014, tras 24 años juntos. En el 2020 se casó por segunda vez. Su esposa Hrefna Björk Sverrisdóttir es la madre de su tercer hijo, nacido en el 2022. Antes había tenido otra hija, producto de otra relación. EN total Magnús tiene 4 hijos.

El nombre completo del actor que inventó LazyTown es Magnús Örn Eyjólfsson Scheving, nacido el 10 de noviembre de 1964 en Borgarnes, Islandia. Es también un reconocido atleta y empresario. Junto con su primera esposa fundó la productora LazyTown Entertainment, con la que creó su icónica serie de televisión para Nickelodeon. Magnús, fue reconocido por Islandia como el atleta del año en 1994, fue bicampeón europeo y medalla de plata y bronce en el mundial de gimnasia aeróbica.

Además de tener dotes en actuación y para la gimnasia, Magnús es carpintero, de hecho construyó él mismo su propia casa.

