Mauricio Figueroa suplica para salir de ‘La Casa de los famosos’: “no soporto más”

La situación en ‘La Casa de los famosos’ sigue siendo tensa. En esta segunda temporada los desencuentros entre los participantes, se han dado más rápidamente que en la primera etapa del controvertido reality.

La mayoría de los famosos hacen lo posible por no salir eliminados y permanecer el mayor tiempo posible en la competencia, no obstante, un aspecto que ha llamado la atención es la constante insistencia de algunos por querer salir de la casa.

Emiro en su segmento de chisme con Yina Calderón, ha mencionado que esa ‘bipolaridad’ de don Mauricio Figueroa, “que a veces se quiere ir y a veces se quiere quedar” lo confunde. Ahora en el capítulo de este miércoles 5 de marzo, en una dinámica donde los participantes debían escribir una crítica anónima a uno de sus compañeros a Mauricio le reprocharon a veces querer permanecer y en otras ocasiones, procurar irse.

“Me quiero ir a mi casa”, Mauricio Figueroa

Como respuesta a estas palabras Mauricio visiblemente agobiado dijo que lo habían malinterpretado, porque él no quiere continuar. “No soporto más, me quiero ir…”, dijo el actor en lo que se convirtió en una especie de clamor para lograr salir eliminado. El actor pidió a sus compañeros y al público que voten para que él pueda ser el próximo saliente de la competencia “me quiero ir a mi casa… me estoy enfermando”, dijo explicando que ya no es sano estar allí.

Minutos después, se llevó a cabo la nominación, por parte de los habitantes de la casa, para ir a la eliminación el próximo domingo. Cada participante debía dar dos o un punto a dos famosos y algunos de ellos respondieron al clamor de Figueroa y votaron él.

“Lo has pedido tanto que estar en un lugar donde uno no quiere puede ser traumatizante”, le dijo Mateo que votó por él.

“Estoy cansado de verlo sufrir”, Alerta a Mauricio Figueroa

“Estoy cansado de verlo sufrir, por más cosas que trato de hacer para que estés animado...veo que tienes que estar en casa”, le dijo Alerta al actor al darle un punto para ir a placa.

La abuela también votó por Figueroa y al momento de hacerlo le expresó: “el quiere irse par la casa y ya es hora de que él se vaya”. Por su parte, Karina le dijo “lo quiero, lo admiro, lo respeto” y votó por él para que pueda irse”.

Así mismo, Yana votó por Mauricio e igualmente el actor Camilo Trujillo que dijo: “ya es hora de que esté en su casa y no lo quiero seguir viendo así”.

Melissa Gate también complació a Figueroa dándole su voto y expresó: “para mi también es una tortura verlo todos los días aburrido, si él quiere irse, por eso le regalo ese punto”

El Negro Salas le dio su votó al actor; “sé que estás saturado física y mentalmente acá y de corazón espero que todos los colombianos te apoyen para salir de la casa. Te quiero mucho”, le dijo. Adicionalmente, le dio un voto más en el confesionario.

Norma Nivia lloró en ‘La Casa de los famosos’ al votar por Mauricio Figueroa

Por su parte, Norma bastante afligida le mencionó: “nunca he votado por ti, pero una cosa es uno tener impedimento físico, pero otra es un tema relacionado con la depresión... no quiero verte llorar más, espero que Colombia entienda te pueden ver en novelas.. pero necesitas estar en casa. .sé lo mucho que te quieres ir”, en medio de lágrimas.

Fernando Solórzano también le expresó su cariño y votó por el colega para que se pueda marchar. Emiro también le dio el respaldo a Mauricio para se pueda marchar “de todo corazón espero que se mejore”, le dijo.

De esta manera, Mauricio se convirtió en el más votado para estar en la placa alcanzando 18 puntos, y así el máximo número de votos. La abuela, que también ha expresado su intención de salir obtuvo 7. Al final, entraron a la placa y están en riesgo de eliminación: Norma, Mauricio, La abuela, Coco, el Negro Salas y La Toxi Costeña, esta última nominada por Camilo Trujillo, líder de la semana.

No obstante, hay que recordar, como también ya lo ha hecho Marcelo Cezán, quien sale depende de que sea el menos votado por el público. Así las cosas solo podrá salir el actor si el público atiende su súplica.

