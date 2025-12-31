MTV se acaba. Las señales que revolucionaron la música se apagan tras 44 años ¿por qué?

Este 31 de diciembre no solo termina el 2025, también cierran sus emisiones cinco de las más famosas señales de MTV.

MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live dejarán de transmitir este miércoles. Se sabe que solo el canal MTV HD seguirá al aire, no obstante, el cierre de los mencionados golpea fuertemente a los usuarios de la música que crecieron con la marca, ya que el que permanece está más enfocado en formatos de tele realidad, que en la cultura de la industria discográfica.

¿Por qué se apagan los canales MTV?

Más que canales de música, MTV marcó un antes y un después en la manera de transmitir las noticias de esa industria, pero también incentivó la creación de videoclips novedosos con técnica y relatos cinematográficos en un tiempo donde ese material era solo un requisito para los lanzamientos. Con MTV los videos de los temas se volvieron fundamentales para impulsar las canciones. Además la marca creó una estética y lenguajes propios que sin duda marcaron las generaciones X y Millenials. Creó productos propios como los famosos desconectados o MTV Unplugged, que posteriormente otras señales copiaron.

MTV, nacido en 1981, aunque llegó a América Latina solo hasta 1993, llega a su final tras 44 años de emisiones, debido a la reestructuración corporativa derivada de la fusión entre Paramount Global y Skydance Media. Seguramente el conglomerado tuvo muy en cuenta que el consumo de videos y de novedades musicales cambió en los últimos años y pasó a ser digital, dejando atrás las tradicionales señales. Las nuevas generaciones ya no buscan MTV, sino TikTok y Spotify, por mencionar algunas plataformas o redes, para consumir todo lo concerniente a la industria. Pocos prenden el convencional televisor.

Con MTV se apagan los canales, pero también una marca que identificó a millones en el mundo con la música, el arte, la moda y la cultura.

