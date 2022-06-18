Volver al futuro regresa a cines, 40 años después de su estreno. ¿Cuándo y en dónde?

Tras su estreno en 1985, Volver al futuro (Back to the Future), la película que combina ciencia ficción, comedia y aventura, sigue atrapando a la audiencia. La trama sigue las aventuras de Marty McFly (Michael J. Fox), un adolescente que, gracias a la máquina del tiempo inventada por su peculiar amigo, el doctor Emmett Brown (Christopher Lloyd), termina viajando accidentalmente al año 1955. Allí se encuentra con sus padres en su juventud y, por un giro del destino, interfiere en su primer encuentro. Desde ese momento, Marty debe arreglar la historia para asegurar su propia existencia y regresar al presente.

En una reciente entrevista con Empire, Michael J. Fox, el protagonista, reveló por qué la película sigue siendo un éxito después de cuatro décadas: “Actualmente vivimos en una cultura de acoso. Hay acosadores por todas partes. No hace falta que señale a nadie en concreto, pero los hay. En esta película, Biff es un acosador. El tiempo es un acosador. Para mí, personalmente, el párkinson es un acosador. Y todo se reduce a cómo les haces frente y a la determinación con la que les plantas cara. Se trata de tu resiliencia y tu coraje”.

‘Volver al futuro’ celebra 40 años

Aunque han pasado 40 años, la cinta se volverá a proyectar a través de Cinepolis en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Morelia y Querétaro. También, estará disponible en Estados Unidos este 31 de octubre. Además, también habrá funciones especiales en formatos premium como IMAX y 4DX.

Christopher Lloyd y Michael J. Fox en el DeLorean de la trilogía Volver al Futuro Fotografía por: Instagram Christopher Lloyd

Cada 21 de octubre, millones de fans alrededor del mundo celebran el Día de Volver al Futuro, una fecha especial dedicada a rendir homenaje a una de las trilogías más emblemáticas del cine. Este día es una celebración del impacto que tuvo el filme que, desde su estreno en 1985, se ha convertido en un verdadero ícono cultural y un símbolo del cine de los años ochenta. Durante esta celebración, los fanáticos organizan proyecciones, maratones, encuentros y comparten publicaciones en redes sociales que mantienen viva la magia de la historia.

En un comunicado, Universal Pictures aseguró que la película será remasterizada y reestrenada en Dolby Cinema, 4DX y D-Box, “ofreciendo a los fans la oportunidad de experimentar la magnitud y el espectáculo de la película en los formatos más inmersivos hasta la fecha”.