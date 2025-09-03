Ninel Conde pagaría millonaria multa por violar contrato de La Casa de los famosos

‘La Casa de los famosos’ es un formato que está en permanente polémica, bien sea por la convivencia entre sus participantes, los eliminados o las distintas pruebas. En México actualmente el programa tiene su tercera temporada y naturalmente las noticias sobre el formato son constantes. La más reciente, sin embargo, no tiene que ver con alguien que esté en competencia, sino sobre una ex participante que fue eliminada recientemente.

Se trata de la actriz y cantante Ninel Conde, conocida como ‘el bombón asesino’, quien tras abandonarla competencia pronunció una frase que se ha convertido en sentenciosa. “Me salí por contrato”, habrían sido las palabras de la artista que así sugirió, de alguna manera, que su eliminación no habría estado determinada por la votación del público, como se supone es la dinámica del juego, sino por un factor distinto como lo es un contrato o la decisión de alguien de la producción.

Ninel Conde debería retractarse de sus palabras sobre ‘La Casa de los famosos’

Las palabras habrían generado malestar en TelevisaUnivisión y Endemol, realizadores de esta tercera temporada de La Casa de los famosos y por ello, dicen los medios aztecas que debería pagar medio millón de pesos mexicanos, aunque algunas páginas señalan que en realidad serían 200 mil. Como sea es una suma importante teniendo en cuenta que si fueran 200 mil, serían algo más de 40 millones de pesos colombianos y 500 serían más de 100 millones en moneda colombiana.

Según reportó Tvynovelas una fuente cercanaa la actriz habría dicho: “Ninel está muy preocupada, no quiere meterse en líos legales ni contratar abogados; lo único que busca es que la perdonen”, luego detalló que el lío estuvo en que “Ninel declaró que su salida del programa estuvo pactada desde el contrato y que ella misma decidió cuándo abandonar la casa lo cual es una mentira.Y se encendieron los focos rojos cuando dijeron que todo estaba arreglado desde un principio”.

Según esta misma publicación otra persona del círculo de la actriz aseguró que a ella “le pidieron que borre de inmediato todas las publicaciones y entrevistas donde dijo eso. Además, tiene que ofrecer una disculpa pública en los mismos lugares donde ventiló el tema. Y como si fuera poco, le advirtieron que deberá pagar más de medio millón de pesos como penalización”. Según esta fuente también estarán pausados los pagos pendientes a Ninel mientras la situación se calma.

De momento, se especula en los medios que la única manera en que Ninel puede detener una acción legal por violar el contrato de confidencialidad es dando una disculpa pública y retractándose de lo dicho.

