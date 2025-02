¿Qué le pasó a Alerta de LCDLF en la pierna? Esta es la enfermedad que lo afectó

La segunda temporada de La casa de los famosos ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales. Algunos de los participantes ya hicieron sus alianzas; otros cuantos han demostrado sus diferencias con fuertes discusiones y hay quienes, por el contrario, han entablado una gran amistad.

Alerta sufrió de polio cuando tenía 2 años

Juan Ricardo Lozano, mejor conocido como Alerta o ‘El cuenta huesos’, ha mostrado tener una buena relación con sus compañeros. Pocos, tal vez, se habían fijado que tiene una condición especial en una de sus piernas.

Durante una charla con Yaya Muñoz, compartió que su problema es resultado de la poliomielitis, una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso y puede provocar parálisis. En su caso, esta enfermedad le causó una discapacidad motriz en una de sus piernas, lo que ha impactado su movilidad desde que era pequeño.

“¿Qué es lo que tienes tú en la pierna?” le preguntó la expresentadora de La Kalle. El humorista le contó su historia de vida: “a mí me dio polio de niño, debido a la fiebre alta, se afectan los huesos. A mí me dio a los dos años esa enfermedad. Yo hago todo, desde que no me duela”.

Según la Organización Panamericana de la Salud, “la poliomielitis, o comúnmente llamada polio, es una enfermedad altamente contagiosa ocasionada por el virus de la poliomielitis. En 1 de cada 200 casos el virus destruye partes del sistema nervioso, ocasionando la parálisis permanente en piernas o brazos2.

A pesar de esta situación, el humorista ha mostrado una actitud resiliente y positiva, convirtiéndose en un ejemplo de superación. Su historia ha tocado el corazón de muchos seguidores del programa, quienes han destacado su fortaleza y carisma dentro del reality. “Ejemplo a seguir, que cuando se quiere se logra todo”, “nunca existen los límites”, “eres un teso, esto puede lograr a inspirar muchas personas”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Antes de ingresar a la casa, el humorista expresó sus expectativas: “Siento que la gente no me conoce, todos tienen la idea de que los humoristas somos amargados, esta es la oportunidad para conocerme como en realidad soy y de que me conozcan. Vengo a ganar, verán un poco de locura, relaciones raras en cuanto a mi comportamiento y sobre todo un poco de humor. Adán fue tentado con una fruta que le dio una mujer desnuda, cualquier hombre se dejaría tentar con que una mujer le pasara una fruta desnuda, así que todo puede pasar. Mi señora tiene que entender que yo estoy trabajando”, dijo a manera de broma.

También reveló algunos detalles de su vida personal y profesional: “Soy casado, tengo cuatro hijos, ya soy abuelo, soy abogado. También soy licenciado en lingüística y literatura. He aprendido a hacer tolerante y a ampliar la mentalidad. La casa de los famosos para mí es un reto en el que quiero saber en realidad, quién soy yo ahí me conoceré y me conocerán”.