Pautips se quemó la cara con aceite en plena grabación de ‘Masterchef’. Esto se sabe

Paula Galindo, más conocida como Pautips ha mantenido a sus millones de seguidores, más de siete tan solo en Instagram, al tanto de cómo ha sido su participación en la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’ que se estrenará al terminar la tercera de ‘La Casa de los famosos’, por el canal RCN.

La generadora de contenido, famosa por sus trucos de moda y belleza, ha mostrado cómo es un día en su vida ahora que se animó a cocinar revelando que madruga muy temprano para ir al gimnasio y graba por más de 10 horas, aún así saca tiempo para estudiar con un chef para que su desempeño en el concurso gastronómico sea destacado. También ha dejado claro que ella misma se maquilla para cada episodio poniendo así en práctica los consejos que la hicieron una celebridad en las redes sociales.

“Me quemé la cara con aceite”, Pautips tras grabación de capítulo de ‘MasterChef’

Pautips sorprendió a su comunidad al revelar que tuvo un accidente en la cocina más famosa del mundo y le salpicó aceite caliente en la cara y los brazos. En una de sus historias la bogotana escribió “me quemé la cara con aceite” y publicó una imagen de la ampolla que se le hizo en la parte baja de una de sus mejillas.

“Se me estalló algo en el fogón, me cayó en el rostro y brazos”, dijo generando alarma entre sus seguidores, sin embargo ella misma le bajó el nivel a la preocupación al señalar que el asunto no fue grave.

“Gracias a Dios no pasó a mayores”. Hay que recordar que este tipo de hechos pueden ser usuales en medio de la competencia. Solo en una ocasión han sido un poco más dleicado y ha significado que el participante abandone la competencia. Así fue en el caso de Brian Moreno, quien se cortó con una mandolina.

Otros como Raúl Ocampo y Dominica Duque han seguido cocinando igual que Pautips, ya que se ha tratado de accidentes menores, normales en este tipo de actividad..

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