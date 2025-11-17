¿Por qué Luisa Cortina fue la primera eliminada de La Casa de los famosos?

La Casa de los famosos 2026 mantiene la dinámica de los domingos como jornada de eliminación. En un episodio, donde se vivieron momentos de tensión en el tradicional brunch, que antecede a la salida de uno de los participantes y el ya conocido posicionamiento, los famosos en riesgo eran Nicolás Arrieta, Lorena Altamirano, Yuli Ruiz, Luisa Cortina, Tebi Bernal y Renzo Meneses.

Luisa, quien fue parte del equipo Tormenta y en su paso por el reality tuvo desencuentros con Sofía Jaramillo y demostró un carácter fuerte, se convirtió en la primera eliminada. ¿La razón? No contó con el favor del público. Es la segunda persona que sale de la casa estudio. Recordemos que Marcela Reyes pidió hacerlo el pasado viernes 16 de enero y argumentó motivos personales.

Cortina quien fue una de las primeras anunciadas para hacer parte de esta tercera temporada del reality, gracias al respaldo en votaciones, esta vez solo alcanzó 4,56% en el favoritismo de la audiencia.

¿A quién nominó Luisa Cortina antes de salir?

El famoso en placa con mayor respaldo fue Nicolás Arrieta, quien obtuvo el 57,25%; luego estuvo Lorena, quien registró un respaldo de 18,08% y en tercer lugar estuvo Yuli que llegó a 7,10. Los otros dos concursantes que siguen en competencia, gracias a la votación de los televidentes, fueron Renzo, con 6,66% y Tebi, con 6,15%.

Antes de marcharse del reality, Luisa tenía la oportunidad de nominar a alguien y optó por la antioqueña Mariana Zapata, quine ahora está en riesgo de abandonar la casa.

Otro evento de tensión en el episodio de eliminación de este domingo, fue la sanción que El Jefe le impuso a Nicolás Arrieta, quien rompió la regla de dormir en una habitación distinta a a asignada, que es Calma.

El castigo es pasar una noche en el calabozo. Cuando Arrieta se enteró de esta medida mostró inconformidad y recordó que para entrar a la competencia él habló sobre el aspecto del sueño e incluso mencionó la propuesta que hizo de llevar su propio colchón. Se le escuchó decir que prefería irse. “Me parece absurdo. Prefiero retirarme”, expresó.

¿Quién es Luisa Cortina?

Luisa Cortina obtuvo el título de Miss Colombia Latina 2016, participó en el reality Guerreros: Cobras Vs. Leones. La joven nació en Sincelejo y es madre de Emma. Justamente de este rol habló en su paso por ‘La Casa de los famosos’.

