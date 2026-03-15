Premios Oscar: ¿Cuáles son las actrices más galardonadas por la Academia?

Este domingo 15 de marzo se entregarán nuevamente los premios Oscar de la Academia a las mejores películas y el talento más destacado del séptimo arte.

En la categoría de Mejor Actriz Protagónica aspiran al galardón Jessie Buckley (Hamnet), Emma Stone (Bugonia), Renate Reinsve (Valor sentimental), Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada) y Kate Hudson (Song Sung Blue). De ganárselo Stone completaría tres estatuillas, ya que antes de este nombramiento obtuvo dos veces el premio uno por La La Land y otro por Poor Things.

Y es que en esta categoría varias actrices han contado con las fortuna de haber ganado más de un galardón. Aquí las intérpretes que más Oscar tienen en casa.

Solo una actriz ha ganado 4 veces el Oscar

Katharine Hepburn, la célebre actriz fallecida en el 2003, es sin duda un caso excepcional. En 1999, Hepburn fue nombrada como la mayor estrella femenina de la historia de Hollywood por el American Film Institute y es que es la única que hasta el momento ha obtenido cuatro premios de la Academia. Por ‘Gloria por un día’ , en 1934; por ‘Adivina quién viene a cenar esta noche’, en 1968; por ‘El león en invierno’ al año siguiente y por, ‘En el estanque dorado’ en 1982. Todos ellos en la categoría de mejor actriz protagonista.

Enseguida está Meryl Streep, quien acumula tres Premios de la Academia. Uno por ‘La decisión de Sophie’ , en 1983, el segundo por ‘La dama de hierro’ en el 2012, estos dos fueron como Mejor Actriz Protagónica. En 1980 ganó como Actriz de Reparto por ‘Kramer contra Kramer’.

Ingrid Bergman también hace parte de esta selecta lista con 3 Oscar. La actriz que murió en 1982 fue nominada siete veces. Dos de las estatuillas fueron por la mejor actriz protagónica, una por ‘Luz que agoniza’, en 1946, y otro por ‘Anastasia’ , en 1958. Ganó como actriz de reparto por su rol en ‘Asesinato en el Orient Express’ , en 1975.

Frances McDormand también se ha llevado a casa tres premios Oscar. Su primera estatuilla llegó en el año 1996 por ‘Fargo’. En el 2016 ganó por ‘Tres anuncios en las afueras’ y en 2021 lo obtuvo por ‘Nomadland’.

De ganar Stone este año, entraría en esta selecta lista.

De momento permanece con dos galardones junto a Cate Blanchett, Jane Fonda, Jessica Lange, Maggie Smith, Olivia de Havilland, Elizabeth Taylor, Jodie Foster, Glenda Jackson, Hilary Swank, Shelley Winters, Dianne Wiest, Helen Hayes, Vivien Leigh, Sally Field y Luise Rainer

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