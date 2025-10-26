Logo Revista Vea
Premios Platino 2026: anuncian nuevas categorías para galardonar el audiovisual

La organización de los Premios Platino, Egeda y Fipca anunciaron que para la edición 2026, se entregarán 12 nuevos reconocimientos. ¿Cuándo y dónde será la ceremonia?

Por Redacción Vea
26 de octubre de 2025
Premios Platino 2026: anuncian nuevas categorías para premiar el audiovisual
Fotografía por: cortesía

El Premio Platino se constituye en uno de los galardones más importantes que celebra lo mejor del audiovisual iberoamericano.

Cada año, se dan cita representantes de la industria que escogen los ganadores de películas y series, que se han desarrollado y estrenado en el año inmediatamente anterior.

La próxima edición de estos galardones se celebrará el 9 de mayo en Xcaret, Riviera Maya, México, como se esperaba, ya que la edición 2025 fue en España. Recordemos que hay acuerdo en celebrarlo uno en América y el siguiente en Europa y así sucesivamente.

¿Cuáles son los doce nuevos prEmios Platino que se darán desde el 2026?

La organización anunció además que incorporará tres reconocimientos que ponen en valor disciplinas esenciales para la creación audiovisual cinematográfica; es así como se distinguirá el Mejor Diseño de Vestuario, los Mejores Efectos Especiales y el Mejor Maquillaje y Peluquería.

Por su parte, las producciones seriadas verán ampliado su espectro de galardones con la incorporación de nuevas distinciones que abarcan aspectos tanto técnicos como artísticos.

Entre ellas se encuentran los reconocimientos a la Mejor Serie de larga duración —para aquellas con más de 26 capítulos—, a la Mejor Música Original, a las mejores direcciones de Montaje, Arte, Fotografía y Sonido, así como los premios al Mejor Diseño de Vestuario, a los Mejores Efectos Especiales y al Mejor Maquillaje y Peluquería en miniserie o teleserie.

Con esta ampliación, los Platino “refuerzan su compromiso con la promoción y el reconocimiento de todas las áreas que intervienen en la creación audiovisual, desde las más visibles hasta aquellas que, desde la técnica y el arte, contribuyen de manera decisiva a la excelencia de las producciones iberoamericanas”, indicaron sus organizadores.

Cambios en las transmisiones de los Platino

De igual manera, se anticipó que la organización ha diseñado un nuevo esquema de celebración que busca optimizar la estructura del evento y potenciar su atractivo televisivo. La entrega de los premios se desarrollará en dos eventos complementarios.

Por un lado, la gala televisada reunirá las categorías: Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Película Documental, Mejor Película de Animación, Mejor Comedia, Mejor Ópera Prima, Mejor Dirección, Mejor Guion, las interpretaciones femeninas y masculinas en cine y series, la Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental, Mejor Creador en Miniserie o Teleserie, Mejor Serie de larga duración y el Premio de Honor del Cine Iberoamericano.

Por otro, el resto de categorías serán anunciadas previamente a la Gala en un formato que se desarrollará en los próximos meses dando el protagonismo y reconocimiento a los ganadores.

Esta nueva estructura permitirá reducir la duración de la ceremonia a aproximadamente dos horas —en lugar de las casi tres actuales—, adaptándose a un formato televisivo ameno y dinámico sin renunciar a la visibilidad ni al protagonismo de ninguno de los profesionales reconocidos.

En total, se entregarán 36 premios que abarcan todas las áreas del audiovisual iberoamericano, desde las categorías creativas hasta las técnicas.

Temas:

Premios Platino

Platino 2026

