¿Qué pasó con David Duchovny, agente Mulder en ‘Los Archivos X’? Ahora desclasifica archivos

Al ver los episodios de la popular serie de la década del 90, los seguidores de ‘Los archivos Secretos X’, quedaban con la sensación de que había algo más, una conspiración, una mano extraterrestre o divina o simplemente un evento sin explicación. En la producción, los agentes Fox Mulder, encarnado por David Duchovny, y Dana Scully, personificada por Gillian Anderson, investigaban fenómenos inexplicables o paranormales. El primero se caracterizaba por ser un convencido de que esos eventos eran posibles, Scully era más escéptica.

Fuera del set, Duchovny se muestra reacio a lo paranormal, pues para él todo tiene una explicación racional. Desecha por completo las teorías conspirativas: “prefiero comprender”. Cuando History lo invitó a ser el anfitrión de ‘Expedientes desclasificados’ aceptó la apuesta donde se abordan los secretos que rodean a los gobiernos, algunos misterios de tercer tipo y se examinan documentos gubernamentales recientemente desclasificados para descubrir la verdad detrás de actividades históricas secretas. El actor dejó claro su punto de vista y la razón por la que se está disfrutando el rol del programa de historia.

David Duchovny se refiere a ‘Expedientes Desclasificados’

“Por leyes gubernamentales ciertos documentos se desclasifican con el tiempo, generalmente cuando la mayoría de los involucrados han muerto, entonces pasan a ser públicos. Se trata de documentos históricos reales que registran hechos verdaderos que antes podían haber sido solo rumores o sospechas, pero que ahora están confirmados. No son teorías conspirativas, ni conjeturas. Son documentos auténticos, hechos reales que acaban de ser desclasificados y que ahora presentamos al público”, aclaró Duchovny dejando por fuera toda posibilidad de que haya paranormalidad en ellos.

David consciente de que History lo seleccionó justamente por su rol en ‘Los archivos X’, indicó que todo lo que apareció en la serie era ficción, aunque a lo seguidores les encantara pensar que podía haber intrigas de todo tipo.

El actor newyorkino considera importante visibilizar que, en realidad, en su opinión, todo tiene una razón de ser lógica, que solo evidencia al ser humano como tal. “Creo que es porque estas historias desclasificadas muestran la humanidad real de las personas que intentaban lograr ciertos objetivos. La historia puede parecer enorme, impenetrable, pero cuando ves estos casos, entiendes que son solo personas con defectos tratando de alcanzar metas, muchas veces en la oscuridad, fuera de los límites de la democracia, así que tenían que hacerlo en secreto. Así que creo que lo que vemos son este tipo de personas imperfectas tratando de cambiar la historia del mundo en muchos casos, intentando generar un gran impacto. A veces resulta gracioso y otras veces, realmente aterrador”

A David le atraen estos documentos y las motivaciones o razones de quienes planearon ciertas acciones. “Siempre me interesa ver las historias que estas personas han puesto al descubierto. No he visto el nuevo lote de documentos desclasificados, pero me resulta infinitamente fascinante ver la mezcla de locura y ambición que hay detrás de ellos. Son las cosas interesantes que me impulsan”.

El anfitrión, que también se hizo muy popular con el rol Hank Moody en Californication, aclara que en ‘Expedientes desclasificados’ hay variedad de historias: “Todos estos casos son reales, ninguno es ficticio. Son documentos gubernamentales verdaderos que registran cosas que realmente ocurrieron, así que no tengo ningún problema en compartirlos. No se trata de conspiraciones falsas, ni de ningún tipo de conspiración”, mencionó sobre la serie que se emite por el canal History, los jueves a las 7:50 p.m. y los viernes a las 9:00 p.m.

Vea le indagó sobre por qué cree que el público ama las presunciones de este tipo: “Creo que es porque, lamentablemente, las teorías conspirativas suelen ser entretenidas, por eso hacen buenas películas, pero no hacen buenas historia y tampoco buen gobierno, aunque sí, buen entretenimiento. Pienso que la gente quiere que el mundo tenga sentido, y las conspiraciones hacen que el mundo parezca tener sentido, aunque no sean verdaderas”. Sobre si él intencionalmente, mantiene el misterio en su rol de presentador también fue enfático: “Todo es claridad, no hay misterio. Estos son documentos reales desclasificados. No hay nada falso en ellos, nada ficticio. Ese es el punto principal que quiero dejar claro”.

